В Чувашии подешевели помидоры и молочные продукты, подорожала морковь

Сезонный фактор давит на цены

По данным Росстата, за период со 2 по 30 марта текущего года в Чувашии снизились средние потребительские цены на ряд продовольственных товаров. В том числе на 31% — на огурцы свежие, на 6% — на помидоры, на 3% — на творог жирный. Также на 1% подешевела сметана, сообщает пресс-служба Минэкономразвития республики.

Относительно стабильными оставались цены на говядину (кроме бескостного мяса), колбасу копченую и варено-копченую, колбасу вареную, рыбу мороженую неразделанную, сыры сычужные твердые и мягкие, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов.

В то же время на 9% подорожала морковь, на 8% — лук репчатый, на 7% — капуста белокочанная свежая, на 5% — картофель. По мнению специалистов, это обусловлено сезонным фактором. Но к уровню 30 марта прошлого года цены на капусту белокочанную свежую сложились на 67% ниже, на лук репчатый — на 25%. Ниже на 27% стали цены на сахар-песок, на 10% — на яйца куриные.

Дорожает в основном завозимая в республику продукция. К примеру, на 4% — рис шлифованный, на 3% — соль поваренная. Тогда как, по данным КУП Чувашской Республики «Агро-Инновации», оптово-отпускные цены на молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности у местных производителей оставались неизменными.