Десятки уроженцев Чувашии отмечены орденом Александра Невского

В одном из февральских номеров газеты мы рассказали о фронтовике Иване Поликарпове из деревни Турмыши Янтиковского района, чьи родственники удивительным образом, спустя более 70 лет, узнали о награждении бойца высоким орденом Александра Невского. Этот орден называли еще «полководческим»: его удостаивались командиры Красной Армии за личную отвагу, мужество и храбрость в боях. Публикация вызвала живой интерес у наших читателей — эта награда, считающаяся достаточно редкой, присуждена более чем трем десяткам офицеров — уроженцев Чувашии.

Одной из первых откликнулась жительница села Штанаши Красночетайского района, педагог и краевед Галина Зотова. Сейчас в районе готовят к выпуску Книгу Памяти Красночетайского района, и в процессе сбора материалов авторы находят любопытные факты из военной биографии красночетайцев, защищавших Родину на фронтах Великой Отечественной войны. Над книгой работают сельские учителя, библиотекари, краеведы, главы сельских поселений. Сведения собирают по крупицам — перелопачивают музейные и архивные материалы, собирают воспоминания односельчан, встречаются с родственниками участников войны, перелистывают старые альбомы. А благодаря электронным архивам на таких сайтах, как «Подвиг народа» и «Память народа», где с недавних пор для всех стали доступны рассекреченные наградные листы советских воинов, родные узнают о порой неизвестных подвигах, которые совершили их близкие.

ГАЛИНА ЗОТОВА,

краевед, член Союза писателей Чувашии: «С тех пор, как сведения обнародовали, работа закипела, Мы будто бы заново открываем для себя имена односельчан, уроженцев района, узнаем об их подвигах. Особенно ценно, что становятся известными сведения об орденах и медалях погибших. Да и о тех, кто вернулся, мы почти ничего не знали — участники войны в те годы не афишировали свои героические поступки. Не любили вспоминать страшные годы, почти ничего не рассказывали, за что получили награды».

Сельчанке удалось найти сведения о трех кавалерах ордена Александра Невского из Красночетайского района. Так, уроженец деревни Новые Атаи, командир пулеметной роты, гвардии старший лейтенант Леонид Дмитриев 1921 года рождения орден получил 13 июля 1943 года. В представлении к награждению, которое она отыскала на электронных ресурсах, есть такие строки: «Товарищ Дмитриев, находясь в полку с февраля месяца 1942 года и участвуя в боях с немецкими захватчиками на западном и юго-западном фронтах, неоднократно показывал образцы мужества и отваги. В августе 1942 года в бою в районе Новогрынь-Ометские Выселки, будучи ранен в ногу, не оставил поле боя, а лег лично за пулемет и отбил несколько контратак противника, уничтожив при этом до 50 гитлеровцев. В боях на Юго-Западном фронте его подразделение уничтожило до роты гитлеровцев. В дни боевой учебы полка тов. Дмитриев отдал все свои силы, знания и опыт, полученный в боях, делу обучения молодых красноармейцев и подготовке их к предстоящим боям с немецкими захватчиками».

Другой красночетаец, гвардии старший лейтенант, командир пулеметной роты 435-го стрелкового полка 208-й стрелковой дивизии первой ударной армии Второго Прибалтийского фронта Арсентий Березин из деревни Обыково также 1921 года рождения отмечен наградой в апреле 1944 года, а спустя пять месяцев погиб в бою. Высокий орден имеется и у Петра Пигильдина 1923 года рождения из деревни Хирлукасы, воевавшего командиром пулеметного взвода в звании старшего лейтенанта, а в мирное время работавшего учителем истории в Пандиковской и Большеатменской школах района.

КСТАТИ Читатели также сообщили нам, что орденом Александра Невского во время Великой Отечественной войны был награжден полковник Николай Тувалькин из Шумерлинского района, возглавлявший штаб Гражданской обороны ЧАССР. Орденом также отмечены офицеры — уроженцы Чувашии генералы Герасимов, Карпеев, Неверов, полковники Ижутов, Казаков, майоры Макаров, Соловьев, капитан Осипов, лейтенанты Иванов, Тухланов. А генерал-полковник Алексей Дементьев из Козловского района — единственный из уроженцев Чувашии кавалер двух орденов Александра Невского! Этим орденом награждены и чуваши, родившиеся в других регионах.

«На удивительно интересные факты наталкиваешься, когда просматриваешь наградные листы воинов Отчизны!» — восхищается Галина Зотова. Если имена Леонида Дмитриева и Арсентия Березина краеведу были знакомы, то имя еще одного красночетайца Николая Бразюткина 1925 года рождения из деревни Русские Атаи стало настоящим открытием. В боевой биографии воина краеведу вместе с сельским библиотекарем удалось обнаружить интересный факт: сельчанин был представлен к званию Героя Советского Союза, но награду не получил. В наградных материалах значится: разведчик, минер Николай Бразюткин на плацдарме западного берега реки Одер обезвредил 70 противотанковых мин, за время боев уничтожил 75 немецких солдат. Несколько раз в документах встречается надпись «достоин» звания Героя Советского Союза, но по каким-то причинам красночетаец так его и не получил. А в самый День Победы Николай Бразюткин пропал без вести…

Рассекреченные копии наградных документов бойцов Красной Армии представлены в общедоступных базах данных obd-memorial.ru, podvignaroda.ru, pamyat-naroda.ru. Наградной лист Якова Инедеркина за 1945 год испещрен пометками «Достоин звания Героя Советского Союза».

В Красночетайском районе, к слову, к этому званию были представлены еще три человека, но никто из них также его не получил. Это Яков Петров из деревни Урумово, Владимир Павлов из села Хоршеваши и Яков Инедеркин из деревни Питеркино. Галине Зотовой, например, удалось отыскать документ 1945 года, в котором завизировано сразу пять (!) ходатайств о представлении Якова Инедеркина к званию Героя Советского Союза, но сведения о его присуждении отсутствуют.

Есть и другие обладатели ордена Александра Невского в районе — их на Красночетайской земле не меньше семи человек.

«Не передать словами радость, когда узнаешь о боевых заслугах наших воинов и их подвигах, о которых мы не знали. Радуемся каждому новому имени, каждому факту, каждой фотографии. Какие же это были героические люди!» — говорят поисковики. А благодаря такой кропотливой работе новыми сведениями пополнится Книга Памяти Чувашии.