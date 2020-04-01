Попали в дело

Не всем власть показалась раем

Бывший глава Ишакского сельского поселения Чебоксарского района подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в июне 2008-го и осенью 2009 года фигурант изготовил заведомо ложные выписки о выделении в собственность знакомому двух земельных участков площадью 0,10 га и 0,30 га, на основании которых тот оформил их на себя. Расследование продолжается.

Дворы заждались благоустройства

ООО «ДРСУ» и администрация Ядринского городского поселения заключили муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов.

В нем были определены конкретные сроки выполнения работ. Однако подрядчик нарушил их, затянув обустройство дворов более чем на 90 дней. Хотя по закону изменение существенных условий контракта, в том числе сроков, при его исполнении не допускается.

Антимонопольная служба по республике оштрафовала виновное должностное лицо на 20 тысяч рублей.

Взятка мелкая, а ответственность?

27-летний житель Башкирии, не имеющий постоянного места работы, подозревается в покушении на дачу мелкой взятки.

В марте этого года на автодороге в селе Батырево инспектор ГИБДД остановил управлявшего «Газелью» мужчину за допущенные правонарушения. Сотрудник ДПС отказался от полутора тысяч рублей, предложенных водителем, чтобы погасить назревший конфликт, в частности, за то, что не пристегнул ремень безопасности.