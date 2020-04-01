Маски стоят дорого, а поцелуи могут обойтись несравнимо дороже

…Прохожие в разномастных масках, малолюдные улицы, закрытые школы, развлекательные центры, магазины с товарами не первой необходимости… Народ на самоизоляции.

А какова она, самоизоляция «по-русски», при ближайшем рассмотрении?

Чебоксары, улица Энгельса, прилегающая к центру города. У входа в небольшой продуктовый магазин — человек десять. Одни в масках, другие без, но все держатся друг от друга на расстоянии, намного превышающем рекомендованные эпидемиологами полтора метра, благо пространство позволяет. «Уже, как в Европе, по одному начали пускать?» — демонстрирует свою осведомленность проходящая мимо женщина. «Нет. Оптом запустят, когда дезинфекцию закончат», — отвечают томящиеся в ожидании.

Здесь, в районе с преобладанием старых пятиэтажек, народу на улице не так много. На замке мелкие пекарни, обувные и одежные магазины. Но не все. На некоторых промтоварных магазинчиках, как алиби — объявления: «В продаже имеются многоразовые маски». Из ситца в цветочек, из однотонного трикотажа — они сегодня самый ходовой и дефицитный товар. Спекуляция крепчает вместе с конкуренцией. Объявления на маленьких листочках размещены на дверях, за которыми маски стоят 70-100 рублей за штуку. А вот «демпингующий» магазин вывесил транспарант, видный с противоположной стороны улицы, что здесь маски «от 48 рублей». Предметом спекуляции становится и бельевая резинка. Чтобы, значит, с тех, кто решит сшить маску собственноручно, тоже стрясти лишнюю копеечку. «Почем?» — киваю на рыхлый моточек, в котором, навскидку, не более трех метров. «100 рублей за весь», — не моргнув глазом отвечает продавщица. «Постойте, а сколько эта резинка раньше стоила?» — я так ошарашена, что не могу вспомнить нормальную цену копеечного товара. «Конечно, дешевле стоила. Но я, что ли, виновата? — взвивается труженица прилавка. — Старую партию разобрали, а новую поставщик по другой цене завез. Берите, это последняя».

КСТАТИ Правительство РФ ввело ценовые ограничения на медицинские изделия, пользующиеся спросом в период распространения коронавируса: респираторы, марлю, медицинские маски и перчатки, комплекты медицинской одежды. В соответствующем Постановлении от 3 апреля 2020 г. № 431 «Об установлении особенностей обращения медицинских изделий и ограничений на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями и о перечне таких изделий» сказано, что на каждом этапе товаропроводящей цепочки цена на эти изделия может повышаться не более чем на 10%. А «для организаций розничной торговли, имеющих лицензию на осуществление фармацевтической деятельности… предельный размер розничной надбавки к фактическим отпускным ценам на товары не должен превышать 10 копеек за единицу товара». Ограничительные меры будут действовать три месяца.

В другом магазине поставщики, или кто там еще, — совестливые. Обычная резинка продается по 15 рублей за метр. По такой же цене можно купить и более подходящую для масок — круглую шляпную резинку.

На подходе к центральному рынку, в зоне, где периодически располагаются бесстрашные торговцы с земли молочными продуктами и овощами-фруктами, дежурит парочка полицейских. Они являют резкий контраст с шарахающимися друг от друга на безопасное расстояние прохожими — идут плечом к плечу и весело переговариваются.

А вот и самый центр города. На двери продуктового магазина по проспекту Ленина объявление: «Ежедневно с 8 до 9 утра магазин временно работает только для пожилых людей». И трогательная приписка, обращенная к молодым покупателям: «Давайте таким образом убережем наших уязвимых бабушек и дедушек от опасного вируса». Внутри небольшой торговой точки, как обычно, немноголюдно. Расплачивающаяся у кассы молодая женщина вдруг замечает стоящего за ней мужчину и с радостным изумлением вскрикивает: «О, ты как здесь?!» «Привет, Ксюша!» — столь же эмоционально отвечает тот. Следуют «итальянские» объятия и поцелуи. Оба, между прочим, без масок. «Вот с семьей приехал в Чувашию, — после тесного приветствия отвечает мужчина, кивая на жмущегося к нему мальчугана. — Ты же знаешь, у меня здесь, около Чебоксар, дача. Там и переждем все это… Сейчас — по магазинам, потом хочу себя в порядок привести, в парикмахерскую сходить». «А разве парикмахерские работают?» — сквозь маску сомневается продавщица. «Нет, конечно, — жизнерадостно соглашается мужчина. — Зато салоны на дому — всегда пожалуйста».

Как говорится, комментарии излишни…

Фото Instagram @tailhead13:

На улицах Чебоксар рекламные плакаты сменяются «профилактическими».