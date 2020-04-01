Нелетающий планер и пять гектаров кукурузы. История республики на страницах «СЧ»

65 лет назад — 3 апреля 1955 года

Колхоз имени Хрущева в прошлом году собрал хороший урожай кукурузы: по 667 центнеров с гектара. Теперь решено увеличить площадь земли под посевы в десять раз.

«Для производства семян кукурузы выделено 5 гектаров. В связи с расширением площади, отведенной под кукурузу, сокращен посев однолетних трав (они давали низкую урожайность). На всей площади, предназначенной под посевы кукурузы, осенью была проведена зяблевая вспашка на глубину 27 сантиметров. <…>

Сейчас в колхозе организовано три комсомольско-молодежных звена по возделыванию кукурузы.

Текст и фото Н. Голубева».

На снимке: агроном Ф. Павлов проводит занятия по агротехнике возделывания кукурузы.

90 лет назад — 30 марта 1930 года

Представители Шемуршинского райисполкома «перестарались» в деле раскулачивания.

«В д. Русские Чукалы они «раскулачили» лесника Лунина И.С., работавшего лесником беспрерывно 16 лет, не занимавшегося торговлей и арендой земли. Лунина выселили из дома с шестью детьми, из которых трое инвалиды. Срочно требуем расследовать этот факт грубого искажения партийной линии.

В. Ярый».

55 лет назад — 31 марта 1965 года

Андрей Егоров, шофер из Аликова, возвращался в гараж из очередного рейса и вдруг в свете фар увидел двух людей, которые тащили третьего.

«Шофер резко затормозил. Оказалось, хулиган ножом тяжело ранил ученика седьмого класса Аликовской средней школы Петю Егорова.

Пострадавшего быстро доставили в стационар Аликовской больницы. Но хирурга здесь не было, он ушел в кино.

— Хирург Крюков, быстрее к выходу! — раздалось в клубе.

Через несколько минут хирург и двое других врачей были у стола, где лежал раненый мальчик. Четыре часа врачи П. Крюков, Ю. Борисова, Л. Злобина, медсестра А. Григорьева провели у операционного стола. Жизнь Пети Егорова спасена.

М. Егоров».

30 лет назад — 31 марта 1990 года

Долгие годы в Чебоксарах работал завод «Контур», выпускавший изделия для телерадиотехнической и приборостроительной промышленности. В 1989 году он отметил свое двадцатилетие, а также отправил за рубеж продукции на 402 тысячи рублей.

«Особенно большой популярностью в стране пользуются видеокассеты, выпускаемые четвертым цехом завода. Здесь установлено самое современное оборудование. В прошлом году на предприятии несколько месяцев работали японские специалисты. Они вели монтаж линии намотки магнитной ленты».

20 лет назад — 4 апреля 2000 года

Все весенние каникулы в Чувашии гостил детский оркестр духовых инструментов «Биг Бэнд» из немецкого города Регенсбург. Этот коллектив из тридцати пяти юных музыкантов и пяти преподавателей уже успел побывать на гастролях в США, Италии, Франции, Испании и других странах. В нашей республике они дали семь концертов.

«Руководитель оркестра Отто Иппиш и дирижер Барбара Фильберт Бэр включили в репертуар оркестра много жизнерадостных светлых мелодий. Так ярко и безоблачно могут видеть мир только дети. Чувствуется, что самим музыкантам по душе дело, которым они занимаются. <…> Один из концертов «Биг Бэнда» состоялся в ДК им. Я. Ухсая. Здесь юных музыкантов и педагогов сердечно поприветствовал заместитель министра культуры и по делам национальностей ЧР М.Н. Краснов, который заметил, что деловые и культурные связи Чувашии с Баварией развиваются успешно.

В. Алексин».

5 апреля 2000 года

В Козловке извлекли из архивов техническую документацию на планеры, выпускавшиеся на местном комбинате автофургонов в годы Великой Отечественной войны.

«По чертежам полувековой давности будет изготовлен единственный планер, который без летных испытаний навсегда замрет на постаменте на берегу Волги. В ансамбле с памятником погибшим воинам, танком и пушкой необычный летательный аппарат будет напоминать сегодняшним и будущим поколениям козловчан о вкладе города в Победу в Великой Отечественной войне».

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Рубрика «Машина времени» публикуется в рамках проекта «Сто лет республике», направленного на информационную поддержку подготовки и празднования столетия Чувашской автономии, популяризацию знаний об истории Чувашии и ее сегодняшнем дне, и выходящего при поддержке Мининформполитики республики.