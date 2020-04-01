В Чувашии — самый открытый бюджет

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По открытости бюджетных данных Чувашия занимает первое место в стране. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга, составленного Научно-исследовательским финансовым институтом Минфина России (НИФИ).

По информации, опубликованной на сайте института, республика по итогам 2019 года является лидером рейтинга субъектов страны. На второй позиции Краснодарский край, на третьей — Московская область. Чувашия занимает первые места по таким направлениям оценки, как проект бюджета и материалы к нему, финансовый контроль, внесение изменений в закон о бюджете и ряду других критериев.

Опубликовано: 2 апреля 2020 г.


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