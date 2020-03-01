ЕКАТЕРИНА ЧЕРКЕС-ЗАДЕ

руководитель Universal University

«Программа «Культурная инициатива/Лидерство в креативных индустриях» дала возможность увидеть людей из регионов, которые на данный момент не интегрированы в управление культурными, образовательными проектами, но при этом являются агентами изменений… Например, команда из Чувашии пришла с проектом «Полигон 2.0» по реализации культурно-выставочного пространства на территории торгового центра. Этот проект может быть интегрирован практически в любой регион, потому что там, как правило, изменения пытаются привнести через постройку новых объектов, а не через коммьюнити и переосмысление уже имеющихся пространств. «Полигон 2.0» — это тот случай, когда культура в прямом смысле идет в массы. В России такая практика оказалась новой».