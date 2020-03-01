Директор Дома культуры оштрафована за выплату материальной помощи из средств бюджета

Директор чебоксарского Дома культуры «Акация» в прошлом году выплатила одному из работников премию и материальную помощь в общей сумме свыше 21 тысячи рублей за счет бюджетных средств.

А это уже нецелевое их расходование, пришли к выводу в городской прокуратуре, ссылаясь на ст. 15.14 КоАП РФ. Поскольку соответствующие выплаты должны быть выданы работнику лишь за счет внебюджетных средств учреждения, полученных от дополнительного дохода. Постановлением суда, рассмотревшего возбужденное прокуратурой административное дело, руководитель Дома культуры оштрафована на 20 тысяч рублей. А деньги, потраченные на премию и материальную помощь, еще в ходе проверки были возвращены в бюджет.