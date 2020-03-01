7 апреля в редакции «СЧ» прокуратура проведет прямую линию по вопросам образования

Проведут ее совместно с «СЧ» по вопросам деятельности образовательных организаций республики:
- приему в дошкольные и основные образовательные учреждения,
- льготам различным категориям населения,
- «поборам» в школах и детсадах,
- санитарно-эпидемиологическому состоянию помещений для обучения.
На звонки читателей ответит и.о. прокурора Чувашии Александр Евграфов вместе с и.о. начальника отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры республики Алиной Савельевой.
Время работы прямой линии — 7 апреля с 11 до 13 часов.
Телефон 62–73-33.