7 апреля в редакции «СЧ» прокуратура проведет прямую линию по вопросам образования

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Проведут ее совместно с «СЧ» по вопросам деятельности образовательных организаций республики:

  • приему в дошкольные и основные образовательные учреждения,
  • льготам различным категориям населения,
  • «поборам» в школах и детсадах,
  • санитарно-эпидемиологическому состоянию помещений для обучения.

На звонки читателей ответит и.о. прокурора Чувашии Александр Евграфов вместе с и.о. начальника отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры республики Алиной Савельевой.

Время работы прямой линии — 7 апреля с 11 до 13 часов.

Телефон 62–73-33.

Опубликовано: 30 марта 2020 г.


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