7 апреля в редакции «СЧ» прокуратура проведет прямую линию по вопросам образования

Проведут ее совместно с «СЧ» по вопросам деятельности образовательных организаций республики:

приему в дошкольные и основные образовательные учреждения,

льготам различным категориям населения,

«поборам» в школах и детсадах,

санитарно-эпидемиологическому состоянию помещений для обучения.

На звонки читателей ответит и.о. прокурора Чувашии Александр Евграфов вместе с и.о. начальника отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры республики Алиной Савельевой.

Время работы прямой линии — 7 апреля с 11 до 13 часов.

Телефон 62–73-33.