Более 47% чебоксарцев проголосовали за открытие групп выходного дня в детских садах

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В столичной администрации поинтересовались у чебоксарцев, нужны ли группы выходного дня в детских садах. Голосование прошло на портале «Открытый город» и недавно там подвели итоги опроса.

Мнения горожан разделились почти пополам, сообщают на портале. Так, поддержали идею групп выходного дня в детских садах как дополнительной услуги 747 пользователей, или 47,43% от общего числа проголосовавших. «Подобные группы не нужны», — считают 649 пользователей, или 41,21% от числа ответивших. Еще 179 участников, или 11,37%, доверили этот выбор специалистам. Теперь данные проанализируют в управлении образования.

Опубликовано: 17 января 2020 г.


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