Сурхури в библиотеке

В это воскресенье москвичи смогут узнать об одной из древних чувашских традиций — в Российской государственной детской библиотеке пройдут лекция и мастер-класс, посвященные празднику Сурхури. Проводятся они в рамках проекта «Здравствуй, сосед!» совместно с полномочным представительством Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации.

Сначала москвичам, пришедшим в библиотеку, расскажут о том, что Сурхури — старинный чувашский праздник, который отмечался в период зимнего солнцестояния и знаменовал собой начало нового года. Праздновали его обычно целую неделю — проводились обряды, призванные обеспечить хороший урожай и приплод скота в новом году. Со временем этот национальный праздник совпал с христианским Рождеством, а празднества продолжались до Крещения.

Затем люди совершат старинный ритуал на удачу, чтобы наступивший год стал счастливым. А завершится праздник мастер-классом, на котором каждый сможет создать декоративное панно в этническом стиле.

Фото artmuseum.ru: «Сурхури». Картина Климентия Владимирова из фондов Чувашского государственного художественного музея.