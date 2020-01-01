В Яльчикском районе школьники ухаживают за памятником участникам войны

Даже в каникулы школьники района не оставляют без внимания местные памятники воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Поддерживать чистоту у обелисков юные волонтеры решили не только потому, что нынче в стране объявлен Год памяти и славы в честь 75-летия Великой Победы. Ребята считают это делом чести. Так на днях новобайбатыревские школьники, вооружившись лопатами и метлами, расчистили от снега подход к памятнику, расположенному в их селе, убрались возле постаментов с высеченными на них именами земляков — героев войны.

Навели порядок возле своего «подшефного» монумента и восьмиклассники Новошимкусской школы. А за работой «тимуровцы» рассказывали друг другу о своих прадедушках, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной. По словам учителей, такие акции — это еще и своеобразные «живые уроки», на которых дети учатся уважению и бережному отношению к памяти предков.

Фото cap.ru: За доброе дело школьникам благодарны сельчане, которые приходят к памятнику поклониться и вспомнить об отваге земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны.