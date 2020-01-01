Производителей органической продукции сертифицируют и внесут в госреестр

С 1 января 2020 года вступил в силу Федеральный закон «Об органической продукции». Это значит, что производство органической продукции в России теперь строго регламентировано.

Всех производителей названной продукции внесут в госреестр, а саму ее отметят специальным знаком, представляющим собой белый лист дерева на зеленом фоне с надписью «органик» на кириллице и латинице.

Для вступления закона в силу уже утверждены все необходимые документы. При выращивании продукции растениеводства не должна использоваться «химия». Для животноводческой продукции это определенные условия содержания животных, включая большую свободу и площади, запрет на применение «профилактических» антибиотиков.

Система сертификации предусматривает выдачу сертификатов специализированными аккредитованными компаниями после отбора проб и проведения их анализа в специальных лабораториях. Производители, не прошедшие такой сертификации, размещать на своих товарах знак «органик» не имеют права. Отмечается, правда, что из-за долгого и затратного процесса проверки производителей реально закон заработает лишь через два года.