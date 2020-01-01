Обновлен портал для обращений «Народный контроль»

Запущен модернизированный портал «Народный контроль». Обновился интерфейс проекта, расширились его возможности.

Благодаря новому функционалу здесь можно проводить опросы по различным актуальным темам. К примеру, сейчас здесь можно отдать свой голос за лучших из лучших в разных профессиях. Теперь сообщения можно направлять не только от конкретного лица, но и коллективно. Можно отметить сообщение как повторное, если ответ ведомства не устроил, или вести диалог исполнителем.

Ответы на обращения предоставляются за 10 рабочих дней. Вопросы можно задать по 8 направлениям – это жилищно-коммунальные услуги, связь, социальная сфера, бизнес, экология, благоустройство и инфраструктура, дороги и сельское хозяйство.

Задачу по популяризации онлайн-ресурса по приему обращений поставил в этом году в своем Послании Госсовету Чувашии Глава республики Михаил Игнатьев.