Рождественское послание митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы, главы Чувашской митрополии, боголюбивым пастырям, честному иночеству и всем верным чадам Русской православной церкви Чувашской митрополии

Возлюбленные о Христе отцы, братья и сестры!

Дорогая моя паства! Сердечно приветствую вас! С Великим праздником Рождества Христова!

Наступила «полнота времени», и на небе Вселенной зажглась Вифлеемская звезда, возвестившая миру о рождении Спасителя мира Господа Иисуса Христа.

Торжественным и дивным пением огласили ангелы Вселенную в священную для всего мира ночь рождения Богомладенца: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение» (Лк. 2,13,14). Они первые возрадовались о рождении Господа; воздали славу Богу и возвестили человечеству о том, что родившийся Сын Божий принес на землю мир и благоволение Божие.

И воистину Рождество Христово преобразило человечество: оно примирило падшее естество человеческое с Богом и принесло мир в душу человека, в христианское общество. Эта любовь в скорбях служит нам утешением, в немощах — укреплением, радостью перехода к лучшей вечной жизни, в единении со Христом.

Родившийся Спаситель возвращает нам свет истины, нами потерянный, возвещает правду, у нас похищенную, возвращает безопасность, нас оставившую. Для научения нас приходит Сам Сын Божий, Тот, Кому в безмолвии внимают сонмы Ангелов.

Возлюбленные отцы, братие и сестры! В земной нашей жизни ничто так часто не забывается нами, как та истина, что все мы — всегда находимся пред очами Божиими, что Господь — с нами, что Он — близ нас.

В эти святые дни пришествия на землю Господа мира, прошу вас, возлюбленные мои, имейте мир между собою, мир, заповеданный нам Христом. Живите в мире со своими родными и близкими, честно исполняйте свои обязанности семейные и общественные, добросовестно трудитесь на своем трудовом поприще на благо нашей Православной церкви и на благо Великой нашей Отчизны.

Божией милостью в уходящем году я сподобился посетить Святую Землю, где возносил молитвы у Гроба Господня и святых мест Иерусалима, и в Вифлееме за нашу богоспасаемую Чувашию, а также за вас, моя боголюбивая паства.

В преизбытке праздничного благоговейного и благодарственного чувства принесем ныне сердца свои Богомладенцу Христу, воспоем и прославим Его, Спасителя нашего. Да благословит всех нас родившийся в Вифлееме Господь наш Иисус Христос своим небесным благословением.

Аминь.

Христос Рождается, Славите!

Божией милостию… Варнава,

митрополит Чебоксарский и Чувашский,

глава Чувашской митрополии