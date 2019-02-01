В 2020 году Чувашия закупит более 100 новых троллейбусов

В 2020 году Чувашия получит 625 млн. рублей на решение актуальных транспортных вопросов. Об этом стало известно на прошлой неделе после рабочей встречи Главы республики Михаила Игнатьева с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.
Как сообщил на планерке заместитель председателя Кабинета министров – министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Николаев, троллейбусный парк республики насчитывает 300 единиц техники. Для повышения качества пассажирских транспортных перевозок в Чебоксарах и Новочебоксарске предполагается приобретение более 100 новых троллейбусов как на автономном ходу, так и без оного. Приоритетным направлением, на которое планируется поставить новую технику, является маршрут «Новочебоксарск – Чебоксары». Первый «безрогий» троллейбус должен выйти на маршрут уже после новогодних праздников.
Алексей Ладыков выразил глубокую признательность Главе Чувашии Михаилу Игнатьеву за внимание к нуждам горожан. «Такой результат взаимодействия правительства республики с федеральным центром для нас – это огромная поддержка, очень существенная помощь, о которой мы даже и не мечтали. Потому что износ троллейбусов огромный, мы не знали, что делать. Теперь мы сможем существенно изменить ситуацию в лучшую сторону», – сказал он.
Иван Моторин поручил главам администраций Чебоксар и Новочебоксарска направить свои заявки в Минтранс, подчеркнув, что новые троллейбусы станут большим подарком для жителей двух городов к 100-летию автономии Чувашской Республики.
Алексей Ладыков, глава администрации г. Чебоксары:
«Приоритетным сейчас является направление Чебоксары — Новочебоксарск. Если сегодня 4 закупленных троллейбуса станут на эту линию, то, по предварительной оценке, туда можно будет добавить 11 троллейбусов с автономным ходом и утвердить маршрут от улицы Университетской в Чебоксарах до «Сокола» в Новочебоксарске. При 15 троллейбусах интервал между ними составит около 10 минут.
На сегодня вместимость автобусов малого класса 101 маршрута около 1000 человек. Если на этот маршрут поставить 15 троллейбусов, будет уже 1500 человек. Но мы предлагаем 101-й автобус со временем исключить из схемы перевозок, иначе маршруты будут дублировать друг друга, забирая пассажиропоток. Другие троллейбусы с автономным ходом можно было бы поставить в направлении микрорайона Садовый и продлить маршрут отсюда до Альгешево. В результате Садовый был бы полноценно охвачен троллейбусным движением. А обычные троллейбусы без автономного хода мы поставили бы их на 1 маршрут — самый популярный и востребованный, с самым большим пассажиропотоком».