В 2020 году Чувашия закупит более 100 новых троллейбусов

В 2020 году Чувашия получит 625 млн. рублей на решение актуальных транспортных вопросов. Об этом стало известно на прошлой неделе после рабочей встречи Главы республики Михаила Игнатьева с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

Как сообщил на планерке заместитель председателя Кабинета министров – министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Николаев, троллейбусный парк республики насчитывает 300 единиц техники. Для повышения качества пассажирских транспортных перевозок в Чебоксарах и Новочебоксарске предполагается приобретение более 100 новых троллейбусов как на автономном ходу, так и без оного. Приоритетным направлением, на которое планируется поставить новую технику, является маршрут «Новочебоксарск – Чебоксары». Первый «безрогий» троллейбус должен выйти на маршрут уже после новогодних праздников.

Алексей Ладыков выразил глубокую признательность Главе Чувашии Михаилу Игнатьеву за внимание к нуждам горожан. «Такой результат взаимодействия правительства республики с федеральным центром для нас – это огромная поддержка, очень существенная помощь, о которой мы даже и не мечтали. Потому что износ троллейбусов огромный, мы не знали, что делать. Теперь мы сможем существенно изменить ситуацию в лучшую сторону», – сказал он.

Иван Моторин поручил главам администраций Чебоксар и Новочебоксарска направить свои заявки в Минтранс, подчеркнув, что новые троллейбусы станут большим подарком для жителей двух городов к 100-летию автономии Чувашской Республики.