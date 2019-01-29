Алексей Ладыков поблагодарил республиканские власти за поддержку городского троллейбуса

На состоявшейся в минувшую пятницу встрече с руководителями ведущих СМИ республики Глава Чувашии сообщил, что министерство промышленности и торговли России выделяет региону 625 млн рублей на обновление транспортных средств, в первую очередь троллейбусов для города Чебоксары. Об этом шла речь сегодня на еженедельной правительственной планерке.

«Для нас это существенная поддержка и помощь, о которой мы даже и не мечтали, — сказал глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков. — Срок эксплуатации троллейбусов составляет в среднем 15 лет, у 60% из них — и того больше. Шины «стреляют», машины ломаются… Выделение городу средств на развитие транспорта позволит существенно изменить в лучшую сторону подвижной состав и усовершенствовать транспортную сеть.

Приоритетным сейчас является направление Чебоксары — Новочебоксарск. Если сегодня 4 закупленных троллейбуса станут на эту линию, то, по нашей оценке, туда можно будет добавить 11 троллейбусов с автономным ходом и утвердить маршрут от улицы Университетской в Чебоксарах до «Сокола» в Новочебоксарске. При 15 троллейбусах интервал между ними составит около 10 минут.

На сегодня вместимость автобусов малого класса 101 маршрута около 1000 человек. Если мы ставим 15 троллейбусов, будет уже 1500 человек. Но мы предлагаем 101-й автобус со временем исключить из схемы перевозок, иначе маршруты будут дублировать друг друга, забирая пассажиропоток, что может привести к определённой убыточности. Другие троллейбусы с автономным ходом поставили бы в направлении микрорайона Садовый и продлили бы маршрут отсюда до Альгешево. В результате Садовый был бы полноценно охвачен троллейбусным движением. Мы приобрели бы обычные троллейбусы без автономного хода и поставили бы их на 1 маршрут — самый популярный и востребованный, с самым большим пассажиропотоком».