ДМИТРИЙ МИХЕЕВ

руководитель объединенной дирекции по реализации федеральных инвестиционных программ Минстроя РФ

«Улучшить свои жилищные условия при поддержке федерального бюджета могут также молодые семьи, для них разработана и действует отдельная программа. Эту программу правительство России запустило в 2002 году, и затем срок ее действия несколько раз продлевался — теперь она работает до 2024 года. В этом году из федерального бюджета на эти цели выделено почти 5 млрд рублей. Сегодня в программе участвуют 83 региона… В текущем году больше всего средств получили Дагестан — более 433 млн рублей, Чувашская Республика — 254,7 млн рублей и Республика Саха (Якутия) — 230 млн рублей. Мы планировали выдать 15500 свидетельств, а фактически выдали 15667. Реализовали свои свидетельства 11676 семей».