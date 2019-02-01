График приема граждан в приемной Президента России

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

График приема граждан в приемной Президента России в Чувашии на  январь 2020 года

№п/п

  Организация,  представитель которой ведет прием

Дата приема

Время приема

1.

Чувашский таможенный пост Нижегородской таможни

 

22 января

 

13.00 – 15.00

2.

Нотариальная палата Чувашской Республики

 

23 января

13.00 – 15.00

3.

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике

24 января

 

13.00 – 15.00

4.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике

 

29 января

13.00 – 15.00

Прием граждан проводится по адресу: г.Чебоксары, ул.Ленинградская, д.36.

Предварительная запись по телефону: (8352) 62-22-33.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Прием письменных обращений, адресованных Президенту РФ, осуществляется ежедневно с понедельника по пятницу с 10 до 16 часов.

Опубликовано: 25 декабря 2019 г.


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