График приема граждан в приемной Президента России в Чувашии на январь 2020 года

№п/п Организация, представитель которой ведет прием Дата приема Время приема 1. Чувашский таможенный пост Нижегородской таможни 22 января 13.00 – 15.00 2. Нотариальная палата Чувашской Республики 23 января 13.00 – 15.00 3. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике 24 января 13.00 – 15.00 4. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике 29 января 13.00 – 15.00

Прием граждан проводится по адресу: г.Чебоксары, ул.Ленинградская, д.36.

Предварительная запись по телефону: (8352) 62-22-33.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Прием письменных обращений, адресованных Президенту РФ, осуществляется ежедневно с понедельника по пятницу с 10 до 16 часов.