Как государство поддерживает начинающих предпринимателей

Я — начинающий бизнесмен
Государство поддерживает тех, кто делает первые шаги в бизнесе. Помощь предоставляется в виде налоговых льгот, поручительства по кредитам, бесплатных консультаций и денежных ресурсов в виде грантов и микрозаймов.
Во всех программах господдержки просматривается несколько главных требований. Во-первых, претендент должен соответствовать критериям малого и среднего бизнеса.
Во-вторых, помогают прежде всего тем, чья деятельность связана с отраслями, приоритетными для государства или отдельно взятого региона.
В-третьих, поддержка оказывается лишь добросовестным предпринимателям. Если вы уже участвовали в какой-то госпрограмме, но нарушили ее условия, допустив, предположим, нецелевое расходование денег, то доступ к таким программам закроется.
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ:
- ФИНАНСОВАЯ, Микрозаем до 5 000 000 рублей от 3,25%. Поддержку оказывает Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике.
- ЗАЛОГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Предоставление поручительства в размере до 25 000 000 рублей по кредитным договорам, договорам займа, лизинга и банковской гарантии. Лимит суммы поручительства — до 70% суммы необходимого залогового обеспечения. Поддержку оказывает Гарантийный фонд Чувашской Республики.
- ПРОДВИЖЕНИЕ НА ЭКСПОРТ. Центр экспортной поддержки Чувашской Республики поможет выйти на иностранные рынки.
- РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. Поддержка производственных предприятий республики.
- БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ — консультации, тренинги, семинары, форумы. Поддержку оказывает Республиканский бизнес-инкубатор.
Александра Григорьева