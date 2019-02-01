Как государство поддерживает начинающих предпринимателей

Я — начинающий бизнесмен

Государство поддерживает тех, кто делает первые шаги в бизнесе. Помощь предоставляется в виде налоговых льгот, поручительства по кредитам, бесплатных консультаций и денежных ресурсов в виде грантов и микрозаймов.

Во всех программах господдержки просматривается несколько главных требований. Во-первых, претендент должен соответствовать критериям малого и среднего бизнеса.

Во-вторых, помогают прежде всего тем, чья деятельность связана с отраслями, приоритетными для государства или отдельно взятого региона.

В-третьих, поддержка оказывается лишь добросовестным предпринимателям. Если вы уже участвовали в какой-то госпрограмме, но нарушили ее условия, допустив, предположим, нецелевое расходование денег, то доступ к таким программам закроется.

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ:

ФИНАНСОВАЯ , Микрозаем до 5 000 000 рублей от 3,25%. Поддержку оказывает Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике.

, Микрозаем до 5 000 000 рублей от 3,25%. Поддержку оказывает Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике. ЗАЛОГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ . Предоставление поручительства в размере до 25 000 000 рублей по кредитным договорам, договорам займа, лизинга и банковской гарантии. Лимит суммы поручительства — до 70% суммы необходимого залогового обеспечения. Поддержку оказывает Гарантийный фонд Чувашской Республики.

. Предоставление поручительства в размере до 25 000 000 рублей по кредитным договорам, договорам займа, лизинга и банковской гарантии. Лимит суммы поручительства — до 70% суммы необходимого залогового обеспечения. Поддержку оказывает Гарантийный фонд Чувашской Республики. ПРОДВИЖЕНИЕ НА ЭКСПОРТ. Центр экспортной поддержки Чувашской Республики поможет выйти на иностранные рынки.

Центр экспортной поддержки Чувашской Республики поможет выйти на иностранные рынки. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ . Поддержка производственных предприятий республики.

. Поддержка производственных предприятий республики. БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ — консультации, тренинги, семинары, форумы. Поддержку оказывает Республиканский бизнес-инкубатор.

Александра Григорьева