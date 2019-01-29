Чебоксарское городское Собрание депутатов отметило свое 25-летие

Заслуга — в открытом диалоге с людьми

С открытия выставки, наглядно рассказывающей о работе чебоксарских депутатов всех созывов, а также иллюстрирующей историю становления и развития столицы Чувашии, началось празднование 25-летия Чебоксарского городского Собрания депутатов в Чувашском государственном театре оперы и балета.

На юбилейное торжество прибыл Глава Чувашии Михаил Игнатьев и другие почетные гости: депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Леонид Черкесов, председатель Госсовета Чувашии Альбина Егорова, заместитель председателя Кабинета Министров Чувашии — руководитель Администрации Главы республики Юрий Васильев.

Выступая перед участниками торжественного собрания, Михаил Игнатьев поблагодарил присутствующих за плодотворную работу и сохранение традиций, заложенных четверть века назад, особо подчеркнув, что важным показателем работы Чебоксарского городского Собрания депутатов является доверие жителей. И дал высокую оценку эффективной работе депутатов в этом году.

«Мы завершаем 2019-й год с неплохими результатами. Поздравляю город Чебоксары, который по качеству городской среды среди столичных городов регионов Приволжского федерального округа занял первое место. Это очень важно», — отметил Глава республики.

МИХАИЛ ИГНАТЬЕВ, Глава Чувашии: «Деловое, конструктивное взаимодействие всех органов власти, общественных организаций, всех неравнодушных горожан дает синергетический эффект. Одной из наших сильных сторон является экологическая безопасность. Отмечу, что ни одно предприятие города, в том числе коммерческие, не сбрасывают в Волгу неочищенные стоки. Нет другого города на Волге, который бы проводил такую работу».

Действительно, в последние годы столица преобразилась, это отмечают как сами горожане, так и гости столицы. Появились новые объекты инфраструктуры, благоустраиваются дворы, ремонтируются дороги. Активно строятся детские сады, школы, появляются новые современные спортивные площадки, идет комплексная застройка новых микрорайонов. Чебоксары становятся все более притягательным городом для туристов. И во многом это заслуга городских депутатов, которые находятся в открытом диалоге с жителями и работают на то, чтобы запросы людей были удовлетворены.

На торжественном вечере были вручены почетные грамоты, дипломы, а также юбилейные медали «За заслуги перед городом Чебоксары», почетные знаки и благодарности ассоциации «Единое общероссийское объединение муниципальных образований (Конгресс)». Подарком для депутатов стал праздничный концерт.

От первого до шестого

Напомним, первый созыв Чебоксарского Горсобрания депутатов (ЧГСД) был сформирован 4 декабря 1994 года. Второй избран через два года. Тогда был принят ряд важных решений, касающихся Единого реестра муниципальной собственности, включения Заволжья в административно-территориальное подчинение города Чебоксары, утверждены символы и гимн Чебоксар. В те годы население выбирало 43 депутата и главу самоуправления — главу администрации города.

По тому же принципу был созван и третий созыв, в его составе было уже 45 народных избранников. Главой самоуправления — главой администрации города в разные годы были Анатолий Игумнов и Николай Емельянов.

В пятом созыве численность депутатов уменьшилась с 45 до 33. Избирались они по одномандатным округам. Всенародные выборы главы администрации упразднены. Высшим должностным лицом муниципального образования города Чебоксары становится глава города. С тех пор он избирается из состава депутатов и возглавляет Собрание депутатов. Глава администрации же назначается по контракту, который заключает с ним ЧГСД.

В октябре 2010 года на должность главы города был избран Леонид Черкесов. 26 мая 2011 года одобрена кандидатура Алексея Ладыкова на должность главы администрации Чебоксар.

В 2015 году в столице Чувашии депутатский корпус шестого созыва впервые был сформирован по смешанной системе в количестве 43 депутатов: 22 — по партийным спискам, 21 — по одномандатным избирательным округам. Партия «Единая Россия»» получила 36 мандатов, КПРФ и «Справедливая Россия» — по три мандата, ЛДПР — один мандат.

Кстати, из 43-х народных избранников два десятка на сегодня уже имеют солидный депутатский опыт.

Светлана Петрова

Фото Максима Васильева: Нынешнего главу Чебоксар Евгения Кадышева поздравил с праздником Леонид Черкесов — предыдущий глава города.