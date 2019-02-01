Долги отца выплатит сын-наследник

В суд с иском к кредитному потребительскому кооперативу «Содружество» обратилась жительница Чебоксар. Она требовала признать договор ее поручительства прекращенным по причине смерти должника.

КПК «Содружество» — правопреемник ПКФВ «Посадская казна». Ирина Томина (перс. данные изменены) рассказала, что между нею — поручителем, пайщиком Фроловым и «Посадской казной» был заключен договор, в соответствии с которым поручитель принял на себя обязанность отвечать перед займодавцем за исполнение Фроловым всех его обязательств по договору займа.

Но пайщик умер, сообщила суду Томина, его наследником является сын, который вступил в права наследования по закону, и значит, обязан выплатить непогашенную сумму займа. По этой причине, считает она, договор поручительства подлежит прекращению.

Согласно ч. 1 ст. 819 Гражданского кодекса РФ по кредитному договору банк или иная кредитная организация обязуются предоставить денежные средства заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а он, в свою очередь, обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. Это обязательство прекращается смертью должника, если исполнение не может быть произведено без его личного участия, либо обязательство иным образом неразрывно связано с его личностью.

Исходя из разъяснений, предусмотренных в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 года «О судебной практике по делам о наследовании» поручитель наследодателя становится поручителем наследника, если он дает на то согласие. По закону каждый из наследников, принявший наследство, отвечает по долгам наследодателя солидарно в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство. До его принятия требования кредиторов могут быть предъявлены к наследственному имуществу.

Таким образом, наследник должника при условии принятия им наследства становится должником перед кредитором в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. В данном случае — сын Фролова. Поскольку поручитель по договору Ирина Томина не давала согласия отвечать за исполнение обязательств Фролова его наследниками или другими правопреемниками, суд признал договор поручительства прекращенным.

Фото img.s-info.ru: Закон освобождает поручителя от обязательств по выплате займа умершего должника, если его имущество унаследуют другие люди.