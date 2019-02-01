Дело и деньги

Определен приоритетный проект

Инвестиционный проект «Строительство производственного здания логистического центра инфраструктуры индустриального парка торговой марки «Abat» по упаковке, хранению, маркировке и отгрузке продукции» АО «Чувашторгтехника» признан приоритетным.

Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром правительства республики Иваном Моториным.

Согласно документу, предприятию будут оказаны нефинансовые меры государственной поддержки.

Под размещение центра допускается предоставление земельного участка, находящегося в государственной собственности республики, муниципальной собственности, и земельного участка, госсобственность на который не разграничена, в аренду без проведения торгов.

Впредь будут добросовестней

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашии на два года включила сведения об ООО «Град Строй Проект», а также об учредителе и директоре общества в Реестр недобросовестных поставщиков. Об этом информирует пресс-служба управления.

В минувшем июле эта компания стала победителем запроса котировок по проектированию на установку автоматизированного узла регулирования потребления тепловой энергии и узла учета тепловой энергии и заключила контракт с БУ ЧР «Городская детская больница № 2».

Общество в установленные сроки не оказало предусмотренные контрактом услуги. Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

«Существенное нарушение условий контракта является основанием для включения ООО «Град Строй Проект» в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», — уточнила заместитель руководителя управления — начальник отдела контроля закупок Наталия Винокурова.

Бумажную «трудовую» заменит электронная

В связи с изменениями в Трудовом кодексе уже с 1 января 2020 года информацию о трудовой деятельности и стаже работников работодатели будут формировать в электронном виде.

Привычные всем «бумажные» трудовые книжки смогут сохранить люди, принятые на работу до 31 декабря 2020 года.

А вот на лиц, впервые поступающих на работу после 31 декабря 2020 года, трудовые книжки оформляться уже не будут. Сведения о своей трудовой деятельности можно будет получить в Пенсионном фонде России, МФЦ, через Единый портал госуслуг или у работодателя по последнему месту работы.

Известь — на поля, семена — в амбары

В сельхозпредприятиях республики в этом году усиленное внимание уделяется известкованию кислых почв как одному из мероприятий по повышению их плодородия. По данным Минсельхоза, произвестковано 3,4 тыс. гектаров земель. Активно включились в эту работу хозяйства Яльчикского, Канашского, Красноармейского, Урмарского, Цивильского, Ядринского районов.

Как сообщается, до 90% затрат на выполнение этих работ возмещается государством. Ведь повышение усвояемости питательных элементов культурными растениями, а значит, и урожайности сельскохозяйственных культур стратегически важная задача. Известь для внесения ряд фермеров доставляет из Яманчуринского карьера Яльчикского района.

В республике также продолжается подготовка семян для предстоящего весеннего сева. По данным министерства, на 16 декабря их засыпано в объеме 48,8 тыс. тонн — практически в полной потребности. Но доля кондиционных, по сведениям ФГБУ «Россельхозцентр» по Чувашской Республике, составляет пока лишь 61%.