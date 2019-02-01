Санатории Чувашии вошли в ТОП-10 курортов для оздоровительного отдыха в новогодние праздники

Составлен рейтинг курортов России для оздоровительного отдыха в новогодние праздники. В ТОП-10 вошла и Чувашия.

Сервис бронирования путевок Санатории-России.рф вывел рейтинг городов и регионов России для оздоровительного отдыха в санаториях в новогодние праздники 2019-2020 гг. В первую десятку самых популярных направлений вошли Московская область, Ставропольский край, Краснодарский край, Крым, Татарстан, Тюменская область, Чувашия, Марий Эл, Воронежская и Самарская области.

Рейтинг представлен по результатам анализа бронирования путевок в санатории для отдыха с 28 декабря 2019-го по 8 января 2020 года. По данным исследования, новогодний отдых в российских санаториях в основном бронируют на 3 дня — с 30 декабря по 2 января или на 5 дней — с 3 по 8 января.

Самые дорогие новогодние каникулы в санаториях оказались в Подмосковье, Крыму, Кисловодске и Сочи — проживание, питание и лечение обойдется здесь в среднем в день в 3020 рублей, 3090, 3215 и 3480 рублей соответственно. А дешевле всего новогодний санаторно-курортный отдых в Марий Эл — 1790 рублей в день.

Вывели составители рейтинга и расклад по федеральным округам. В Поволжье, например, для отдыха в санаториях на Новый год лидируют Татарстан (2460 рублей), Чувашия (2820 рублей), Марий Эл, Самарская область (2750 рублей), Башкирия (2900 рублей), Кировская и Нижегородская области.В Сибири чаще всего на Новый 2020 год выбирают отдых в санаториях Тюменской области (3180 рублей), Белокурихи в Алтайском крае и Новосибирской области.

В Центральной России на Новый год-2020 наиболее популярны санатории Московской (3020 рублей), Воронежской (2915 рублей в сутки) и Рязанской областей. А на Северо-Западе РФ чаще всего выбирают новогодний отдых в санаториях Калининградской области (2800 рублей в день).

Портал «Вотпуск.ру»

Фото cap.ru: Кто-то отправляется за здоровьем в дорогие санатории, а кто-то — на лыжню в заснеженном лесу.