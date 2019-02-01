Бесконтактные платежи набирают обороты

В 2019 году бесконтактные платежи, в том числе с помощью мобильных устройств, впервые обогнали по популярности оплату контактными картами. Такие данные приводит Национальная система платежных карт.

По сравнению с 2017 годом люди в три раза реже стали расплачиваться картами, которые нужно вставлять в терминал. Доля таких платежей снизилась с 81% от общего числа операций по картам всех платежных систем до 28% в 2019 году. Бесконтактными картами, наоборот, клиенты банков стали пользоваться втрое чаще. Процент таких операций вырос с 16 до 53 за два года.

Быстрее всего набирают популярность платежи смартфонами, в которые встроен модуль бесконтактной оплаты. Если в 2017 году на них приходилось лишь 3% операций, то в 2019 году — уже 19%. При этом новые технологии несут и новые риски.

Эксперты по кибербезопасности напоминают, что нужно тщательно защищать устройства, к которым привязаны банковские карты или на которых установлены мобильные приложения банков.