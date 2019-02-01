Будущее сельхозкооперации обсудили на семинаре

В Чебоксарах прошел семинар по основам деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

В числе экспертов были президент Российской саморегулируемой организации ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов «Союз «Агроконтроль» Андрей Морозов и исполнительный директор РСО «Агроконтроль» Галина Явкина. Речь шла о тенденциях развития сельхозкооперации в России, основах законодательства, регулирующих ее, о формировании средств кооператива, особенностях бухгалтерского учета и налогообложения. В семинаре участвовали фермеры, специалисты сельхозпредприятий, районных органов управления АПК.

В последние шесть лет развитию сельскохозяйственной кооперации в России уделяется все большее значение, обеспечивается поддержка со стороны государства, наблюдается тенденция к качественному росту в этой сфере.