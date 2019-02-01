Высокотехнологичная медпомощь доступна по полису ОМС

Важнейшие задачи, стоящие перед здравоохранением — увеличение продолжительности жизни и снижение смертности во всех возрастных группах. Одним из путей достижения этих целей является повышение доступности для граждан высокотехнологичной медицинской помощи.

Несколько лет назад в базовую программу обязательного медицинского страхования включили высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП), предусматривающую применение новых сложных или уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов с научно доказанной эффективностью.

Полный перечень услуг ВМП устанавливается ежегодно принимаемой Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. В уходящем году за счет средств ОМС такая помощь оказывается по 21 профилю, включая онкологию, сердечно-сосудистую хирургию, офтальмологию, акушерство и гинекологию, неонатологию и другие. В 2020 году планируется расширить этот перечень, включив методы конформной дистанционной лучевой терапии при лечении онкологических заболеваний.

ВМП оказывают медицинские организации, имеющие лицензию на этот вид деятельности. Если некоторые ее виды не выполняются в нашей республике, то медицинская организация, которая направляет на госпитализацию, выдаст направление для оказания ВМП в другой регион России.

По информации заместителя директора ТФОМС Чувашской Республики Татьяны Воскресенской, число жителей Чувашии, получивших ВМП, выросло с 1795 в 2014 году до 5398 человек в 2018 году. За 10 месяцев текущего года ВМП за счет средств ОМС получили 4623 жителя республики, в том числе 406 человек в федеральных клиниках за пределами республики.

В случае выявления противопоказаний для проведения ВМП, пациенту могут рекомендовать альтернативные методы лечения. Если у пациента возникают вопросы в обоснованности решения, он вправе обратиться за консультацией в свою страховую медицинскую организацию, которая при необходимости проведет медицинскую экспертизу и защитит законные права гражданина.

Наименование и номер телефона вашей страховой медицинской организации указаны на полисе ОМС. Наименование страховой медицинской организации можно также уточнить на сайте ТФОМС Чувашской Республики: www. chuvtfoms.ru в разделах:

личный кабинет застрахованного лица; проверка полисов ОМС, выданных на территории Чувашской Республики.

Подготовила Нина Михайлова