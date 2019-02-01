Шордан. 13 шагов к городу

В музей пойдешь — историю родного края найдешь

Недавно в музее краеведения и истории Новочебоксарска состоялось открытие необычной экспозиции: она посвящена тринадцати населенным пунктам, на месте которых в свое время вырос город, появились Чебоксарская ГЭС и сегодняшний Химпром. Эту местность называют Шордан, по чувашскому названию села Яндашево — Шоркасы. И если две деревни, Иваново и Ольдеево, в той или иной степени остались на карте, войдя в состав Новочебоксарска, остальные селения исчезли с лица земли.

Экспозиция рассказывает о жителях села и деревень, об их быте и занятиях. Зайдя в музей, на стене видишь гармонь и старую глиняную посуду, подкову и веретено, классный журнал и одежду… И можешь сделать выводы о занятиях сельчан — рыболовстве, пчеловодстве, сельском хозяйстве.

Отдельный стенд — о тринадцати выходцах Шордан, внесших большой вклад в развитие Чувашии. Стремясь отойти от штампов или клише, создатели выставки показали историю местности через судьбы известных шордановцев. Среди них народный художник Чувашии Анатолий Силов и композитор Анатолий Тогаев из села Яндашево, автор альбома «Старые Чебоксары» Егор Иванов из деревни Тоскинеево.

«Я даже не задумывалась, на какую тяжелую стезю мы встали всем коллективом», — вспоминает о работе над проектом Шордан директор музея Нина Глотова и рассказывает, какую огромную работу проделали сотрудники музея. Они все вместе собирали истории коренных жителей селений — опрашивали знакомых, давали объявление на новочебоксарском радио, обращались в администрацию города…

К счастью, удалось найти много интересного — например, истории спортсмена Николая Никитина из деревни Иваново, получившего свидетельство о рождении №1 города Новочебоксарска и собирательницы фольклора Александры Ивановой из деревни Анаткасы. Кстати, переезжали сельчане целыми населенными пунктами — и если жители деревни Банново поселились в нескольких новочебоксарских домах, то выходцы из Иваново — в одном доме по Советской, 22. Многие по-прежнему остаются сплоченными и дружными: даже на выставку о своей малой Родине люди приходят целыми подъездами.

Труднее всего при создании экспозиции было вжиться в атмосферу, говорят музейщики, ведь нелегко представить себя на месте этих людей, переживших сложный исторический процесс. Тем не менее сбор материалов для выставки продолжается и сегодня.

Екатерина Штальберг

Фото cap.ru: Необычность экспозиции в музее подчеркнули оригинальностью стенда — в виде этажей многоквартирного дома.