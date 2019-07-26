ТАТЬЯНА ЛОТОЦКАЯ

первый заместитель председателя Фонда социального страхования РФ

«Проект по выдаче электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН) развивается очень динамично. Более 11 миллионов ЭЛН выдано только в этом году. В целом сейчас более 30 процентов от всех больничных листов выдается в электронном виде. Это впечатляющая цифра. С учетом того, что у нас абсолютно добровольное участие всех, задействованных в данном проекте. Среди регионов-лидеров, где выше всего доля ЭЛН в общем количестве выдаваемых больничных листов, — Северная Осетия — Алания, Чувашская Республика, Белгородская область, Республика Бурятия, Ненецкий АО и Чеченская Республика».