Олимпийское дежавю в нейтральном статусе

Эхо допингового скандала вновь оглушило отечественный спорт: Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от международной спортивной арены на четыре года.

Велика вероятность того, что Россия пропустит вторую Олимпиаду подряд. Российские спортсмены если и смогут принять участие в Играх-2020 в Токио, то только в качестве нейтральных атлетов. Наши соотечественники рискуют оказаться за бортом и многих других крупных международных соревнований.

И, конечно, поехать на Олимпиаду смогут только те, чья спортивная репутация не запятнана нарушениями (даже если оно одно-единственное) антидопинговых правил. Уже хорошо: ведь после рекомендаций независимого комитета по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства (WADA) присутствовал риск того, что доступ на Игры могут перекрыть всем российским спортсменам.

С другой стороны, теперь наши спортсмены выступят на Олимпиаде не совсем по сценарию зимних Игр-2018 в Пхенчхане: тогда отечественная команда выступала под названием «Олимпийские атлеты из России» (OAR). Хоть и без флага и гимна, но хоть что-то. Сейчас же все идет к тому, что название нашей страны вообще никак не будет фигурировать в списке стран, выступающих на Олимпийских играх. О присутствии же официальных лиц России на турнирах и речи не идет. В общем, получается некий компромиссный вариант — сплошной нейтралитет вокруг.

МИХАИЛ БОГАРАТОВ, министр физической культуры и спорта Чувашии: «Проведение международных соревнований как таковых в нашей республике в следующем году не заложено. В 2020 году у нас пройдут чемпионат России по самбо и чемпионат России по легкой атлетике. Эти соревнования без всякой угрозы срыва, готовимся к ним в плановом режиме. А что касается фестиваля боевых единоборств, то он в ту категорию не входит».

Пока еще остается одна зацепка: подача иска в Спортивный арбитражный суд (CAS). «Я считаю, что все основания для оспаривания решения есть, потому что наши эксперты представили свою позицию, они имеют такую же базу данных, как у WADA. На все вопросы есть ответы, поэтому если такое решение (оспорить решение WADA) РУСАДА примет, то все перейдет в юридическую стадию, будет рассматриваться в CAS. Впереди еще целый процесс», — сказал недавно министр спорта России Павел Колобков, слова которого приводит «Интерфакс».

А вот в самом РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) усомнились, что CAS заступится за российский спорт. «Моя позиция по этому вопросу о перспективах — буквально их нет, (этих) перспектив», — сказал генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус на пресс-конференции в Москве.

Все это касается участия/неучастия спортсменов на крупных спортивных мероприятиях. Помимо этого, Россию лишают возможности проводить на своей территории чемпионаты мира и Европы (равно как и другие соревнования).

Наш корреспондент оказался среди журналистов, посетивших Международный хоккейный форум в российской столице. Здесь были первые лица мирового и отечественного хоккея — и глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель, и президент Федерации хоккея России ФХР) легендарный Владислав Третьяк. Вопросы задавались самые разные, но ключевой риторикой оказалась тема решений WADA.

Услышанное вызывает оптимизм: Международная федерация считает российский хоккей «чистым» и не собирается лишать нашу страну проведения в 2023 году чемпионата мира и ЧМ среди молодежи. «Мы выполняем все указания WADA и Международного олимпийского комитета. Мы надеемся, что Международная федерация хоккея, которая всегда была вне политики, сделает все, чтобы сохранить все спортивные мероприятия в России», — сказал, в частности, Третьяк.

«Господин Фазель подтвердил это», — сказала вице-премьер РФ Ольга Голодец журналистам, отвечая на вопрос, сохранит ли Россия право на проведение чемпионатов мира по хоккею.

Ранее в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заверили, что в Петербурге все же пройдут в 2020 году несколько матчей чемпионата Европы по футболу, а на следующий год — финал Лиги чемпионов.

Как тут не вспомнить сообщения о том, что Чебоксары выиграли право в следующем году провести у себя чемпионат Европы и Кубок мира по каратэ. Кроме того, столица республики в 2020 году примет Международные игры по боевым единоборствам. Однако министр спорта Чувашии Михаил Богаратов заверил «СЧ», что в ближайшее время за соревнования, запланированные в нашей республике, беспокоиться не стоит.

Итак, для того, чтобы оспорить решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), у России еще есть время. Окончательная точка в этом деле не поставлена, но есть тревожное многоточие.