С наградой!

Указом Главы Чувашии от 10 декабря 2019 года награждены Почетной грамотой Чувашской Республики

Александрова Елена Ивановна — начальник отдела организации и проведения государственных закупок Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам, Николаева Вероника Александровна — заведующая сектором кадровой работы Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики.

Присвоены почетные звания:

«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» Доброхотову Владимиру Гурьевичу — заведующему Новобайбатыревским сельским Домом культуры Яльчикского района, Киселевой Светлане Александровне — преподавателю Чебоксарской детской школы искусств №?2, Мареевой Юлии Петровне — члену Президиума Межрегиональной общественной

организации «Чувашский национальный конгресс»;

«Заслуженный работник образования Чувашской Республики» Евдокимовой Ольге Константиновне — доценту кафедры русского языка и литературы Чувашского государственного

университета имени И.Н. Ульянова, Котле Ларисе Витальевне — директору Козловской средней общеобразовательной школы № 3;

«Заслуженный учитель Чувашской Республики» Гусельщиковой Галине Николаевне — учителю Красночетайской средней общеобразовательной школы, Ермолаеву Юрию Федоровичу — директору Карабай-Шемуршинской средней общеобразовательной школы, Жижайкиной Ларисе Ивановне — преподавателю Чебоксарского экономико-технологического колледжа, Яковлеву Михаилу Юрьевичу — учителю Тренькасинской средней общеобразовательной школы;

«Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» Васильеву Анатолию Николаевичу — начальнику участка энергослужбы АО «Чебоксарский завод кабельных изделий «Чувашкабель», Кондратьевой Татьяне Сергеевне — контролеру кабельных изделий отдела технического контроля и системы качества АО «Чебоксарский завод кабельных изделий «Чувашкабель»;

«Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики» Карпову Анатолию Викторовичу — директору Детско-юношеской спортивной школы № 1 имени летчика-космонавта А.Г. Николаева города Алатыря, Степанову Николаю Петровичу — тренеру-преподавателю Детско-юношеской спортивной школы — физкультурно-спортивного комплекса «Аль» Янтиковского района, Фомину Сергею Владимировичу — президенту Федерации танцевального спорта Чувашской Республики.