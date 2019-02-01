Охранять природу в Татарстане будет выходец из Чувашии

10 декабря Президенту Татарстана Рустаму Минниханову был представлен новый казанский межрайонный природоохранный прокурор — 42-летний советник юстиции, выходец из Чувашии Денис Александров. Об этом сообщает интернет–издание «БИЗНЕС Online».

По данным источника, новый глава надзорного ведомства родом из Баку. В 1999 году окончил Чувашский государственный университет, а через два года поступил на службу в органы прокуратуры. Начинал карьеру помощником прокурора Новочебоксарска. Позже дорос до помощника и заместителя прокурора. В 2007 году был назван лучшим заместителем прокурора.

В разные годы работал заместителем Самарского, Чебоксарского межрайонных природоохранных прокуроров Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.