Охранять природу в Татарстане будет выходец из Чувашии

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

10 декабря Президенту Татарстана Рустаму Минниханову был представлен новый казанский межрайонный природоохранный прокурор — 42-летний советник юстиции, выходец из Чувашии Денис Александров. Об этом сообщает интернет–издание «БИЗНЕС Online».

По данным источника, новый глава надзорного ведомства родом из Баку. В 1999 году окончил Чувашский государственный университет, а через два года поступил на службу в органы прокуратуры. Начинал карьеру помощником прокурора Новочебоксарска. Позже дорос до помощника и заместителя прокурора. В 2007 году был назван лучшим заместителем прокурора.

В разные годы работал заместителем Самарского, Чебоксарского межрайонных природоохранных прокуроров Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. 

Опубликовано: 12 декабря 2019 г.


Читайте также:

Василий Пословский: «Стараюсь работать в ладу с самим собой»
Прокуроры республики отпраздновали свой день
Руководитель Рослесхоза — о рощах в городах, зеленых щитах и лесных рантье
Прокурором Яльчикского района назначен Сергей Фирсов
«Око государево» не дремлет
Сортируя мусор, бережем природу
В Чебоксарах стартовала экологическая акция по сбору батареек
Садоводческое товарищество оштрафовано за захламление территории бытовыми отходами

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.