Похититель через отражение в зеркале разглядел кошелек за барной стойкой

Работница питейного заведения по улице Кадыкова в Чебоксарах не в первый раз оставляла свой кошелек на полке внутри барной стойки. Думала, что посетителям его не видно, а свои не возьмут. Однако женщина не приняла во внимание, что напротив расположена зеркальная витрина, которая отражала все содержимое внутренней части стойки. А уж перегнуться через нее, улучив момент, когда никого из работников бара поблизости не было, для высокого и «рукастого» клиента труда не составило. Пропал кошелек, а вместе с ним и 16 000 рублей.

Эксперт УМВД России по г. Чебоксары профессионально провел осмотр места преступления и подсказал, кого следует искать. В тот же день патрульные полицейские Алексей Михайлов и Евгений Андреев обнаружили предполагаемого преступника в кафе по проспекту Тракторостроителей и доставили в отдел полиции №3. Задержанный успел потратить похищенные деньги, а кошелек вместе с банковскими картами выбросил в урну неподалеку от бара. Там его и отыскала уборщица, выдавшая находку стражам порядка.

По информации следователя ОП№3 столичного УМВД лейтенанта юстиции Николая Яхатина, вину в краже ранее судимый 32-летний уроженец одного из прибалтийских государств признал, но ущерб потерпевшей в ходе расследования не возместил. Материалы уголовного дела направлены в суд.