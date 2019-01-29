В Чувашии родителей особенных детей могут освободить от уплаты транспортного налога

«Нужным и своевременным» назвали состоявшийся в региональном исполкоме «Единой России» разговор представители организаций инвалидов. Речь шла о дополнительных мерах поддержки людей с ограниченными возможностями.

Как отметил руководитель фракции партии в Госсовете Чувашии Сергей Михеев, зачастую поддержка касается самих инвалидов (компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, расходов на капремонт…), но, к примеру, те же льготы по транспортному налогу не распространяются на их семьи.

Цифры 534 млн. руб. выделено на программу «Доступная среда» в Чувашии за пять лет.

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Именно поэтому единороссы республики вышли с инициативой предоставить льготы по налогу на транспорт и семьям особенных детей. Об этом сообщил собравшимся Юрий Кислов, секретарь регионального отделения «Единой России». Таких ребятишек в Чувашии около 4600, уточнил он, и примерно в половине случаев у родителей есть автомобиль. Мамы и папы почти ежедневно возят своих детей в школы и детсады, на реабилитацию и в больницы… Льготы придутся как нельзя кстати как родителям, так и опекунам инвалидов.

Если вначале речь шла об освобождении от половины налога, уточнили депутаты, то теперь говорится о полном освобождении семей с особенными детьми от его уплаты. Соответствующий законопроект уже готов.

Депутат Госсовета Чувашии Сергей Михеев: — Мы очень внимательно отслеживаем изменения в федеральном законодательстве, стараемся оперативно вносить изменения в законодательство республиканское. Сегодня в Чувашии немало семей, где мамы-папы здоровы, а дети — инвалиды, и, наверно, мы несправедливо обошли вниманием эту категорию граждан. Поэтому и решено выйти с инициативой льгот на транспортный налог: родители смогут потратить освободившиеся средства на реабилитацию своих детей. Очень важно, что Глава республики нас поддержал.

«Это все очень хорошо, — тут же последовала реакция от присутствующей в зале мамы ребенка-инвалида Дианы Васильевой. – Но не будет ли каких-то ограничений к этим льготам?» В ответ прозвучало, что условия простые – льготы на один автомобиль и мощность не более 150 лошадиных сил. Такой комментарий женщину устроил, и она озвучила еще одно пожелание – лучше информировать инвалидов о положенной им помощи.

За инициативу поблагодарила депутатов и еще одна мама особенного ребенка Ильнара Васильева. По ее словам, новые льготы помогут семьям сэкономить, тем более что родители задумываются не только о реабилитации, но и о социализации своих детей. Они хотят воспитать полноценных членов общества.