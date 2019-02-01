В Москве состоялось заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины победы

В Москве под руководством руководителя Администрации Президента России Антона Вайно состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В совещании принял участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

В каждом регионе Приволжского федерального округа сформирован оргкомитет и разработаны планы праздничных мероприятий. В региональные планы вошли уже ставшие традиционными акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», вахты Памяти, мероприятия по оказанию мер социальной и медицинской помощи ветеранам, труженикам тыла, вдовам погибших участников Великой Отечественной войны, военно-патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи.

Кроме этого, в Приволжском федеральном округе определены пять городов (Нижний Новгород, Самара, Казань, Уфа, Пермь), в которых парады войск и военной техники будут организованы при участии ветеранов Великой Отечественной войны из стран ближнего и дальнего зарубежья. Всего по округу планируется провести около 1300 праздничных мероприятий, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Сергей Иванов