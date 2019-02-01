15-летняя гимнастка Елена Герасимова завоевала «золото» и «бронзу» на турнире в Бельгии

Воспитанница республиканской спортшколы олимпийского резерва № 6, мастер спорта России 15-летняя Елена Герасимова выиграла «золото» и «бронзу» на международном турнире «Тоp Gym» по спортивной гимнастике в Бельгии.

Гимнастка выступала в составе сборной команды России. Чувашская спортсменка показала лучший результат — 13.200 — в упражнении на бревне. Второе место в этой дисциплине заняли Дженна Ларуи (12.400) и Анна Мария Барбоси (12.350), представительницы Франции и Румынии.

В многоборье Елена поднялась на третью ступень пьедестала почета, пропустив россиянку Владиславу Уразову (первое место) и румынку Анну Марию Барбоси (второе место).