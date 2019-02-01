Кредитоспособность Чувашии — умеренно высокая

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Чувашии на уровне ruА. Это умеренно высокий уровень, в том числе финансовой надежности и финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в России.

Как сообщает пресс-служба Минфина республики, в нынешнем году в регионе ожидается увеличение совокупных доходов бюджета на 15,5%, налоговых и неналоговых доходов (ННД) — на 2,1% и совокупных расходов — на 18,9% относительно 2018 года. Поступления от налога на прибыль являются одним из основных источников доходов. Год назад их было с плюсом на 20%, что опережало динамику других налогов.

Долговая нагрузка региона на начало этого года оценивалась как невысокая. А к началу октября долг снизился до 7,4 млрд руб. благодаря внутригодовому профициту. Регион проводит достаточно эффективную политику по управлению долгом, об этом говорят результаты рейтинга.