Чувашия получит миллиард рублей за эффективную работу органов власти

Чувашия вошла в ТОП-20 лучших регионов России по эффективности работы органов исполнительной власти и получит за это около миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.

Дело в том, что правительство страны распределило между субъектами федерации с наилучшей эффективностью высших должностных лиц и региональных органов исполнительной власти в 2019 году гранты в общей сумме 45 миллиардов рублей. Денежные средства в форме межбюджетных трансфертов выданы регионам, занявшим с 1-го по 50-е места в итоговом рейтинге. Чувашия в этом рейтинге заняла 17-е место. Размер гранта из федерального бюджета, который получит республика, составил 958 миллионов 686 тысяч рублей. Это — высокая оценка работы Главы Чувашии Михаила Игнатьева и Кабинета Министров республики.

Регионы оценивались по 15 критериям. Основным из них был уровень доверия жителей региона к Президенту России и руководству субъекта федерации. Учитывались и такие показатели, как количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, доля городов с благоприятной городской средой, уровень доступности жилья, качество окружающей среды, уровень образования и ряд других данных.

По многим критериям, которые учитывались в рейтинге, Чувашия находится в лидерах. Так, в пяти из девяти городов республики городская среда признана благоприятной. Это — лучший показатель в Приволжском федеральном округе. Город Чебоксары в рейтинге благоустройства, подготовленном Минстроем РФ, набрал 205 баллов, Канаш — 201 балл, Ядрин — 193 балла, Алатырь — 183 балла и Новочебоксарск — 180 баллов.

Как отметил Глава Чувашии Михаил Игнатьев, результаты рейтинга Минстроя РФ убедительно свидетельствуют о том, что в республике создаются одинаковые условия для развития всех городов. «Наша задача — развивать все муниципалитеты. И с этой задачей мы справляемся», — подчеркнул Глава республики.

Республика — один из самых передовых регионов России в области утилизации твердых коммунальных отходов в рамках нацпроекта «Экология». По оценке экспертов общественной экологической организации «Зеленый патруль», Чувашия занимает 2-е место в ПФО по экологической обстановке и 14-е место в общенациональном экологическом рейтинге.

По оценке экспертов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Чувашия занимает 2-е место по инновационной деятельности в рейтинге инновационного развития регионов России. А в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России 2019 года наша республика занимает 11-е место в стране.