На светофор надейся, но и сам не плошай

Пешеходы в зоне риска

Безопасность на дороге зависит и от пешеходов, и от водителей. Поэтому и тем, и другим необходимо соблюдать основные правила, тогда риск дорожно-транспортных происшествий, конечно же, уменьшится. Увы, пока что аварии на дорогах — отнюдь не редкое явление.

Посмотри по сторонам…

За одни только сутки на дорогах Чувашии зарегистрировано три наезда на пешеходов. Первого декабря около 22 часов на 21-м километре автодороги «Калинино — Батырево — Яльчики» водитель автомашины «Мерседес», по предварительным данным, из-за снежного заноса не справился с управлением и совершил наезд на 23-летнего молодого человека, который шел по обочине. Он с травмами доставлен в больницу.

Еще один наезд произошел около 18 часов на 663-м километре автодороги М-7 в Чебоксарском районе. Водитель «Фольксвагена Гольф», также по предварительной версии, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и совершил наезд на 38-летнего жителя Новочебоксарска, который стоял возле барьерного ограждения. В Моргаушском районе 55-летний местный житель, перебегая дорогу в неположенном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода, попал под колеса «Фольксвагена Поло». В результате наезда пешеход получил травмы.

А в печальных лидерах по росту дорожных аварий с участием пешеходов в этом году — Чебоксары. Как уже сообщала «СЧ», в середине ноября во второй половине дня на нерегулируемом переходе напротив дома 10 по проспекту Геннадия Айги водитель сбил 17-летнюю девушку, от полученных травм, не приходя в сознание, она скончалась в больнице. В отношении предполагаемого виновника ДТП возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека. 18-летний чебоксарец получил водительские права за три месяца до происшествия, сообщили в полиции…

Это всего лишь один трагичный пример из жизни чебоксарских пешеходов. По данным начальника ОГИБДД УМВД России по городу Чебоксары Андрея Ершова, на 15 ноября нынешнего года на территории города зарегистрировано 186 наездов на пешеходов, что на 12 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, ранено 188 человек (рост на 15,3 процента). К счастью, погибших меньше — пять человек, тогда как в 2018 году за указанный период погибло 14 человек.

Справка «СЧ» По данным ГИБДД, самым аварийным днем недели является вторник, в этот день происходит 20,4 процента ДТП от общего их количества. Наиболее аварийное время — с 18 до 21 часа.

Наезды на пешеходов составляют 39,3 процента от общего количества совершенных ДТП, причем в светлое время суток их значительно больше. 87 наездов произошло на пешеходных переходах — как на регулируемых, так и на нерегулируемых (на последних намного больше — 63 наезда). Вне переходов совершено 99 наездов на пешеходов.

По вине водителей транспорта, нарушивших правила проезда пешеходных переходов, совершено 74 наезда на людей, с двумя погибшими и 76-ю ранеными. В ГИБДД отмечают, что довольно часто виновными в ДТП являются именно пешеходы, переходящие улицу на красный свет или в неположенном месте. Некоторые даже банально забывают, что если переходишь дорогу, нужно смотреть по сторонам, потому что из-за поворота может неожиданно появиться машина. И тогда уже поздно будет смотреть в ее сторону. Что касается Чебоксар, здесь в этом году зарегистрирован рост ДТП по вине пешеходов. Всего из-за их неосторожности произошло 68 наездов с одним погибшим и 67-ю ранеными гражданами.

Убедись, что тебя пропускают

Профилактическая работа с участниками дорожного движения проводится системная и большая. За 10 месяцев пресечено 2500 правонарушений, допущенных пешеходами и 2259, связанных с непредоставлением водителями преимущества пешеходам. Конечно, расчет на дальнейшее благоразумие граждан — они должны понимать, что их безопасность в их собственных руках.

В городе становится больше пешеходных переходов, на первое ноября их уже 626. Для повышения эффективности профилактической работы среди пешеходов, в том числе несовершеннолетних, проводится много мероприятий. Например, распространяются листовки о пользе и порядке использования световозвращающих аксессуаров пешеходами в осенне-зимний период. Они размещаются в местах приема граждан, на предприятиях, на остановочных площадках и павильонах для общественного транспорта, автовокзалах, торговых центрах.

Или такая воспитательная задумка: в городе разрабатывается макет агитационных плакатов «Пешеходный переход не дает бессмертие» по безопасному переходу проезжей части, они будут размещены на остановках общественного транспорта в первом квартале будущего года.

Конечно, в центре внимания самые опасные места нынешнего года в Чебоксарах, где были совершены наезды на пешеходов. В связи с этим планируется направить письмо в Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики для рассмотрения вопроса о возможности установки там камер автоматической фото– и видеофиксации правонарушений ПДД.

На заметку Неблагоприятные погодные условия (гололед, снегопад) напрямую влияют на манеру вождения и требуют повышенной внимательности. Поэтому автомобилистам необходимо перестроиться на «зимний» стиль вождения — воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и других маневров, не убедившись в их безопасности. В непогоду обязательно включать фары и противотуманные фонари. Осторожность нужно соблюдать и пешеходам — переходить дорогу только по пешеходному переходу, убедившись, что все транспортные средства остановились и пропускают вас, и только после этого начинать движение. Разметка и светофор — не гарантия вашей безопасности. Если пешеход резко появится на проезжей части, и водитель успеет вовремя среагировать, то погодные условия могут не позволить автомашине вовремя остановиться.

Фото static.wixstatic.com: Не всегда в аварии виноват водитель автомобиля, случаются происшествия на дорогах и по вине человека, пересекающего проезжую часть.