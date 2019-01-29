Чебоксары примут чемпионат Европы и Кубок мира по каратэ

Очередное крупное спортивное событие международного статуса пройдет в столице Чувашии. Наш город выиграл борьбу за право провести в 2020 году чемпионат Европы и Кубок мира по каратэ. Об этом сообщила пресс—служба администрации Чебоксар.

Выборы места проведения соревнования прошли в Белграде на исполкоме Всемирной конфедерации WKC. Помимо столицы Чувашии заявки поступили от профильных федераций Румынии, Словении и Индии. Заявку Чебоксар презентовали глава администрации Алексей Ладыков и председатель Всемирной конфедерации каратэ, президент федерации каратэ России версии WKC Вячеслав Тимофеев.

Аргументы в пользу Чебоксар оказались настолько убедительными, что за наш город члены президиума проголосовали единогласно.

АЛЕКСЕЙ ЛАДЫКОВ,

глава администрации Чебоксар: — Мы презентовали нашу страну, нашу республику, город Чебоксары. Показали Волгу, наши национальные обычаи и культуру, спортивные достижения. Мы смогли убедить членов исполнительного комитета, что чемпионат мира по каратэ в Чебоксарах будет проходить на высшем уровне.

С пониманием отнеслись к выбору в пользу Чебоксар и конкуренты. Так, генеральный менеджер федерации каратэ кобудо Индии Фастин Мозес Ратино отметил: «Мы, конечно же, хотели получить соревнования. Но, увидев презентацию России, поняли — пусть пройдет у вас этот турнир, а мы приедем обязательно».

Чебоксарским любителям боевых единоборств явно не придется скучать: ранее сообщалось, что в столице Чувашии летом следующего года пройдут и Международные игры по боевым единоборствам.

Фото gcheb.cap.ru: Международные игры такого масштаба станут важным событием в рамках празднования 100–летия Чувашской автономии.