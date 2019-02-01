Инспекторы ДПС пресекли кражу забора парка «Лакреевский лес»

Пятеро горожан так увлеченно пилили забор возле парка, что не заметили стражей порядка.

«Распил» на окраине парка «Лакреевский лес» обнаружил прохожий и позвонил в полицию. На сообщение первыми среагировали сотрудники отдельного батальона ДПС УМВД России по городу Чебоксары – командир взвода Александр Адюков и инспектор Андрей Ястребов. Старшие лейтенанты полиции созвонились с бдительным молодым человеком и уточнили у него, где именно он видел охотников за металлоломом.

Изрядно потрепанную ограду четверым «джентльменам» и одной даме пришлось оставить в покое. Ножовку по металлу отложить в сторону. Задержанные честно признались, что хотели подпилить немного железа, чтобы заработать на бутылку коньяка – ни больше, ни меньше. Задержанных с инструментами стражи дорог доставили в Отдел полиции №1 столичного МВД для беседы с оперативниками. Надо же узнать, часто ли их мучила жажда…

Фото предоставлено УГИБДД МВД по Чувашии: — Задержанные говорят, что только последовали плохому примеру — мол, забор начали пилить до них…