В Чебоксарах завершился Кубок России по женской вольной борьбе

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Чувашские борчихи — в первой десятке

За семь лет, что Чувашия принимает открытый Кубок России по женской вольной борьбе на призы Главы республики Михаила Игнатьева, этот красивый, эмоциональный и яркий вид спорта обрел в Чувашии тысячи поклонников. Полные зрительские трибуны, мощная поддержка болельщиков, просьбы об автографах — все это снова было в ледовом дворце «Чебоксары-Арена». В субботу там определились обладательницы престижной награды.

Борцы и бойцы

34 российских региона, а также Азербайджан и Киргизия — такова была нынче география участниц. Свой бойцовский характер на ковре продемонстрировали порядка 130 сильнейших спортсменок, со многими из них чувашские болельщики хорошо знакомы: именитые борчихи, такие как бурятская спортсменка Стальвира Оршуш, москвичка Анжела Фоменко, кемеровчанка Валерия Чепсаракова, представительница Дагестана и Кабардино-Балкарии Милана Дадашева не раз блистали на чувашской арене. Достаточно серьезную конкуренцию соперницам составили хозяйки ковра: за цвета чувашской сборной боролись пять девушек. Двоим из них — Анастасии Яковлевой и Алене Тимофеевой — удалось пробиться в финал.

Спортсменки разыграли медали в десяти весовых категориях. Перед решающими, финальными поединками их напутствовал премьер-министр Чувашии Иван Моторин. Поприветствовав зрителей и спортсменок от имени Главы Чувашии Михаила Игнатьева, он отметил, что турнир стал важным спортивным событием в республике.

Фото Максима Васильева:
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«Мне очень приятно осознавать, что проведение Кубка России способствовало мощному развитию женской вольной борьбы в Чувашии. Сегодня в составы сборных команд России в различных возрастах входят около двадцати представительниц этого прекрасного края, — обратился со сцены Омар Муртузалиев, первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России. Он поблагодарил Михаила Игнатьева «как одного из самых спортивных губернаторов» за прекрасные условия для проведения турнира, а всем участницам соревнований пожелал только побед. «Да здравствует Чувашия! Да здравствует Россия!» — заключил он свое приветствие, вручив благодарности ФСБР министру физической культуры и спорта Чувашии Михаилу Богаратову, директору Фонда развития физической культуры и спорта Чувашии Юрию Смирнову, президенту региональной Федерации вольной борьбы Николаю Гаврилову и главному тренеру сборных команд Чувашии по вольной борьбе Ивану Григорьеву.

«Вольная борьба — очень красивый и древний вид спорта. Хоть женщины в нем представлены достаточно недавно, наши землячки достойно включились в этот вид спорта, и мы этим гордимся, — отметил президент Федерации спортивной борьбы Чувашии Николай Гаврилов. — Чувашская федерация сделает все возможное, чтобы наши девушки добились в нем олимпийских медалей».

«Действуй, синий!»

Финальные раунды, длившиеся всего шесть минут каждый, заставили зрителей на трибунах поволноваться. Особенно когда в схватку за «золото» вступали наши спортсменки. В весовой категории до 59 кг соперницей Анастасии Яковлевой из Цивильского района выступила дагестанская борчиха Хадикат Муртузалиева. Надо ли говорить, за кого болели трибуны! Весь поединок зрители не утихали: в ход шли трещотки, свистульки. «Стоять!», «Действуй!», «Контакт!» — подсказывали переживавшие рядом тренеры. А по знакомому «Аялта!» («внизу» — в переводе с чувашского) можно было догадаться, к кому была обращена команда наставника.

Немного не хватило чувашской спортсменке удачи — соперница из Дагестана оказалась сильнее. В результате — «серебро» Алены Яковлевой на «домашнем» турнире.

В весовой категории до 65 кг на ковер ступила наша Алена Тимофеева из Канашского района — по оценкам, самая сильная среди спортсменок чувашской сборной, выступивших на нынешнем кубке. Девушка с первых же секунд ринулась в атаку — несколько качественных приемов позволили ей даже вырваться по очкам вперед. Как была близка победа… Но чистая победа на туше (положить на лопатки) в исполнении Динары Салиховой из Красноярского края, к сожалению, не оставила шансов на золотую медаль. Судья поднял вверх руку красноярской спортсменки.

Десять зрелищных поединков в финале определили имена обладательниц главного трофея — Кубка России. По итогам медального зачета, сообщают в Министерстве физической культуры и спорта Чувашии, командная победа досталась сборной Дагестана — в ее копилке три золотые, две серебряные и одна бронзовая награды. На втором месте с двумя золотыми и двумя бронзовыми медалями расположилась сборная Красноярского края. Тройку сильнейших замкнула сборная Кемеровской области, представительницы которой сумели завоевать четыре серебряные и одну бронзовую медали.

Сборной Чувашии удалось войти в десятку сильнейших команд. В активе чувашских спортсменок — две серебряные медали.

Фото Максима Васильева:
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Опубликовано: 25 ноября 2019 г.


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