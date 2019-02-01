Сотрудник колонии №9 обнаружил на зоне тайник и присвоил его содержимое

По материалам УФСБ по Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего начальника отдела безопасности исправительной колонии строгого режима №9, расположенной в городе Цивильске.

Он подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили в региональном СУ СКР, в производстве которого находится дело. По имеющимся данным, в этом году во время обысковых мероприятий в колонии подозреваемый, на тот момент занимавший должность заместителя начальника вышеназванного отдела, обнаружил тайник со средствами связи и комплектующими к ним. Об этом он не доложил руководству, а вынес запрещенные предметы и оставил при себе.

В следственном управлении отмечают, что в колонии строгого режима отбывают наказание и лица, осужденные за преступления террористической направленности. Расследование продолжается. Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела признано прокурором законным и обоснованным.

Фигурантом другого уголовного дела стал сотрудник этой же колонии, обвиняемый в коррупционных преступлениях. По версии следствия, в 2016-2018 годах он незаконно пронес на территорию колонии 27 мобильных телефонов и один карт-ридер и передал их двоим осужденным. И не по доброте душевной, а получая за это денежное вознаграждение – всего ему передали 110 тысяч рублей. Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд.

Выслушал приговор бывший заместитель начальника исправительной колонии № 1, расположенной в Чебоксарах. По материалам уголовного дела, с февраля 2017 по декабрь 2018 года он в служебное время привлекал 16 подчиненных ему сотрудников к выполнению строительных и хозяйственных работ в двух своих квартирах и домовладении в Новочебоксарске и Мариинском Посаде, а также в двух домовладениях своих знакомых в Чебоксарах и Моргаушском районе.

Фигурант дела возместил причиненный колонии ущерб на сумму более 83 тысяч рублей в результате необоснованных выплат денежных довольствий вышеуказанным сотрудникам, которые «потели» на работе в его личном хозяйстве. С учетом этого обстоятельства и того, что он ранее не судим, ему инкриминировано преступление средней тяжести, уголовное дело судом прекращено с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 45 тысяч рублей. Факты противоправной деятельности замначальника были выявлены в результате оперативного сотрудничества следователей СУ СКР и сотрудников подразделения собственной безопасности регионального УФСИН.