Смелые мужчины и удивительные женщины

История республики на страницах «СЧ»

65 лет назад — 21 ноября 1954 года

В центре Чебоксар возводится архитектурный ансамбль Чувашского сельскохозяйственного института. В нем планируются общежития, жилой дом для преподавателей, ботанический сад. А пока идет строительство учебного корпуса.

«Здание возводится по проекту московского архитектора Е. Калашниковой. В нем предусмотрены просторные, удобные для занятий аудитории и кабинеты, спортивный зал, актовый зал на 350 человек. Это будет одно из красивейших сооружений города. Здание, увенчивающееся башней с высоким шпилем, занимает площадь 6400 квадратных метров. <…>

Строители пока не приступали к внешней отделке корпуса. Облицовка, штукатурка, установка лепных украшений еще впереди. <…> Здесь трудится около ста человек: каменщики, кровельщики, плотники, разнорабочие. Завершить строительство намечается к началу 1956-1957 учебного года».

Фото И. Никифорова.

50 лет назад — 21 ноября 1969 года

В один из октябрьских дней студент Юрий Ювеналев шел навестить друга, живущего в районе старых деревянных домиков по улице Цивильской. Вдруг он увидел, как из окон одного такого дома клубами валит дым. Вокруг стояли растерянные люди, не решаясь войти в горящее здание.

«Пожар мог перекинуться на ближайшие строения. Юрий бросился к горящему дому. Сквозь едкую завесу дыма вскочил в комнату. Обжигало пламя, дым слепил глаза. Горели обои, постель, дымился пол… Кто-то подал ведро с водой. Второе… Третье… Огонь постепенно начал утихать. Так, благодаря энергичным, смелым действиям Ю. Ювеналева был ликвидирован очаг пожара.

И. Иванов».

30 лет назад — 19 ноября 1989 года

Удачно прошел спортивный сезон у молодой новочебоксарской бегуньи, выпускницы школы № 4 Ольги Егоровой. С января она не знала поражений, стала чемпионкой РСФСР среди девушек. А в августе приняла участие в чемпионате мира в Югославии в составе юниорской команды.

«Ольга, как всегда, стартовала на 1500 метров.

— В финальном забеге нас было шестнадцать. Бежали плотной группой, хотя скорость держали высокую, — рассказывала она потом. — Все решалось только на последних 300 метрах. Резко «стрельнула» югославка Снежана Рацкич, следом тотчас бросилась Анке Шонинг из ГДР. Я успела поймать их рывок. И мы втроем устремились к финишу, остальные заметно отстали. В таком порядке и финишировали. <…>

После возвращения домой О. Егорова снова села за учебники. Предстояло сдать экзамены в вуз. Она выбрала Чебоксарский филиал Московского кооперативного института. И успешно преодолела и эти испытания.

В. Смирнов».

На снимке: Ольга Егорова. Фото В. Фуражкина.

21 ноября 1989 года

Единственная в мире женщина-факир Светлана Тим выступает с гастролями в Чебоксарах. Удивительные представления проходят в ДК «Салют».

«Вот только один фрагмент из выступления артистки. Он на одном из снимков, которые мы публикуем.

Женщина, отведя руки в стороны, то есть ни за что не держась, ступенька за ступенькой поднимается вверх по лестнице… А потом также медленно спускается по лестнице. Эка невидаль, подумает иной читатель. Но внимательно вглядитесь в фотографию. Ступеньки-то у лестницы — особенные: сабли с повернутыми кверху лезвиями. И ступает по ним женщина — босиком! <…>

— Вы действительно единственная в мире женщина-факир? Может, вам это нужно для рекламы?

— Нет, что вы, это не реклама. У меня есть документы, которые я привезла из Америки. В них меня назвали единственной в мире женщиной-факиром, как исполнительницу уникальных номеров.

Н. Пейков».