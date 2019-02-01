Дни открытых дверей в медицинских организациях

Пациенты часто жалуются, что не могут попасть к врачу, потому что по каким-то причинам не получается записаться к нужному доктору, или для этого нужно отпрашиваться с работы. Чтобы люди могли получить необходимую консультацию, в больницах и поликлиниках республики постоянно проводятся дни открытых дверей в выходные. Благодаря этому жители республики приходят на прием к врачам без записи, достаточно захватить с собой в лечебное учреждение в нужный день паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Сотни пациентов получили не только консультации, но и лечение, которое им было назначено после визита к докторам в дни открытых дверей. Только в Республиканский онкологический диспансер за десять месяцев своим ходом пришли около тысячи человек. Все, кто хотел бы попасть к нужному доктору, могут это сделать еще до конца года.

Фото cap.ru: Пациентам стоит помнить о диспансеризации и вовремя ее проходить.