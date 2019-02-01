С 2020 года организации больше не будут отправлять бухгалтерскую отчетность в органы статистики

Дублирование отменяется

Со следующего года организациям не придется представлять бухгалтерскую отчетность в органы статистики. Ее обязательный экземпляр нужно будет сдавать только в налоговую инспекцию по месту нахождения хозяйствующего субъекта.

Соответствующие изменения внесены Федеральным законом от 28.11.2018 № 444-ФЗ «О бухгалтерском учете». Таким образом, реализуется принцип «одного окна», когда представление одинаковых документов в различные органы не дублируется.

Еще одна важная поправка касается порядка сдачи отчетности. Сейчас ее можно сдавать в налоговую инспекцию как в бумажном виде, так и по утвержденным форматам в электронном виде по сети Интернет через оператора электронного документооборота.

Но начиная с отчетности за 2019 год обязательный экземпляр годовой бухгалтерской отчетности будет представляться только в электронном виде.

Для субъектов малого предпринимательства, со среднесписочной численностью не более 100 человек и доходом не более 800 млн рублей, предусмотрена отсрочка до 2021 года. Так что в течение будущего года этой категории организаций разрешено сдавать бухгалтерскую отчетность как в электронном виде, так и на бумаге.

С подробной информацией, разъясняющей порядок и сроки сдачи бухгалтерской отчетности с 2020 года, можно ознакомиться на промостранице сайта ФНС России «Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности» по адресу: https://www.nalog.ru/rn21/bo/.

Мария Фролова