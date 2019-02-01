В Чебоксарах открылась выставка «Сеспельская школа чувашской поэзии»

Поэтическая школа, открывшая двери в мир

Картины, фотографии, книги из фондов Чувашского национального музея, посвященные традициям, заложенным в чувашской поэзии Михаилом Сеспелем. В музее имени поэта открыта выставка «Сеспельская школа чувашской поэзии», посвященная 120-летию со дня рождения основоположника новой чувашской поэзии.

Образование Чувашской автономной области в 1920 году ускорило развитие национальной культуры и литературы. Сеспель писал об этом времени как о Возрождении. Он, используя новые формы стихосложения, и сформировал в своих произведениях тот тип лирического героя, что стал голосом народа. Его теоретическая работа была опубликована в 1920 году в газете «Канаш», затем воспроизведена в журнале «Волжская песня» в Симбирске.

Новое поколение чувашских поэтов приняло появление статьи Сеспеля с восторженным одобрением. А после утверждения новых стихотворных форм стал возможен перевод поэтических произведений со всех языков мира на чувашский язык и с чувашского языка на языки мира. То есть все это повлияло на расширение литературных и культурных связей Чувашии с другими народами. Об этом — открытая в музее Сеспеля новая выставка. Она будет действовать до 1 июня 2020 года.