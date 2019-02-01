Министры обсудили изменение бюджета республики

Рост больше миллиарда

Очередное заседание Кабинета министров Чувашии выдалось коротким (всего-то два вопроса!), но от этого не менее важным, чем обычно. Ведь рассматривали поправки в бюджеты республики и Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Оба документа — на текущий 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Об изменении главного финансового документа региона доложила коллегам вице-премьер — министр финансов Светлана Енилина. Увеличиваются и доходная, и расходная его части. Доходы растут на 1,1 млрд рублей (итого — 57,4 млрд) за счет планируемых межбюджетных трансфертов, расходы растут к уровню прошлого года на 19%, они составят 57,6 млрд рублей. Соответственно, предусматриваются и новые трансферты муниципальным образованиям республики: 1,5 млрд рублей выделяется на благоустройство дворовых территорий и тротуаров и более 1 млрд на образование, культуру и спорт.

Если рассматривать изменение бюджета по отраслям, продолжила министр, на образование поступит дополнительно 299,2 млн рублей. Таким образом, на укрепление материально-технической базы учреждений образования в этом году будет израсходовано на 40% больше денег, чем в прошлом. Всего же за пять лет на данные цели выделяется 6,8 млрд бюджетных рублей.

На здравоохранение законопроектом предусматривается дополнительно потратить 13,5 млн рублей. С учетом средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования государственная поддержка отрасли в 2019 году составит 20,8 млрд рублей. Итого за пять лет — 5,9 млрд рублей на приобретение медицинского оборудования и капитальный ремонт медучреждений.

На развитие культуры при текущем уточнении выделяется дополнительно 51,6 млн рублей: деньги пойдут на обеспечение деятельности государственных театрально-концертных учреждений, приобретение музыкальных инструментов, специального оборудования и современных технических средств, на проектно-изыскательские и ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия.

Также предусмотрена дополнительная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 306,3 млн рублей. Итого расходы по данному направлению составят в этом году более 609 млн рублей.

Новые ассигнования за счет перераспределения средств пойдут в рамках республиканской адресной инвестиционной программы на строительство детских садов в деревне Большие Катраси Чебоксарского района, в микрорайоне западного жилого района Новочебоксарска и в микрорайоне «Соляное» чувашской столицы. Дополнительные деньги направят на возведение школы в чебоксарском микрорайоне «Новый город», развитие транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации и строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка в Канаше.

На нацпроекты, отдельно отметила Светлана Енилина, с учетом текущего уточнения в 2019 году будет выделено 10,5 млрд рублей. «С одной стороны, все это хорошо звучит, — выразил свое удовлетворение цифрами Глава республики. — С другой, нужно обязательно освоить эти деньги».

Проект закона, касающегося изменений в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашии, собравшимся представил министр здравоохранения Владимир Викторов. Так, бюджет на текущий год увеличивается на 34,1 млн рублей и составляет 15 млрд 666,1 млн рублей. Это, заметил докладчик, позволит оказать скорую, в том числе специализированную помощь 170 тыс. жителей, амбулаторно-поликлиническую — 1 млн 130 тыс., стационарную — более 175 тыс. человек.

«Миллиарды на здравоохранение — это хорошо, — подчеркнул Михаил Игнатьев, — но важно при этом не допускать невежливого обращения медперсонала с пациентами и снижения стимулирующих выплат врачам».

В итоге оба законопроекта на заседании Кабмина были приняты и направлены на рассмотрение Госсовета республики.