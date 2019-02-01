Республиканский бюджет прошел первое чтение

На состоявшейся сегодня очередной 36 сессии Госсовета Чувашии в первом чтении принят закон о республиканском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Приступая к повестке дня, депутаты заслушали информацию премьер-министра Ивана Моторина о ситуации, сложившейся в связи с отзывом лицензии у «Чувашкредитпромбанка». По предварительной информации, сбережения в банке хранили почти 37 тыс. вкладчиков, в том числе 35 тыс. физических лиц. Сумма обязательств перед ними и индивидуальными предпринимателями составляет 2,7 млрд рублей. Глава правительства сообщил, что 18 ноября банк-агент, определенный Центробанком России — «Россельхозбанк» — начал выплаты.

Проект закона о бюджете представила вице-премьер — министр финансов республики Светлана Енилина. Доходы консолидированного бюджета на 2020 год оцениваются в сумме 63,8 млрд рублей. Республиканский бюджет запланирован по доходной части в сумме 55,6 млрд рублей. В том числе собственные поступления – 31,6 млрд рублей.

Расходы консолидированного бюджета на 2020 год оцениваются в сумме 63,6 млрд рублей. А расходы республиканского определены в объеме 55,4 млрд рублей. Приоритетными являются расходы на развитие инфраструктуры, социальной сферы, повышение качества жизни, подчеркнула министр.

В первом чтении также принят закон о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.