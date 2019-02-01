«Скорая» в Цивильске справляет новоселье и сокращает время доезда до пациентов

Открытия новой подстанции Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи в Цивильске ждали два года. Ремонт шел медленно, но зато сделали его качественно, начиная от крыши и заканчивая полом. В здании все новое: проводка, сантехника, окна-двери. Кроме того, теперь у сотрудников есть замечательные комнаты отдыха и приема пищи. На ремонт средства выделены из республиканского бюджета, немногим меньше восьми миллионов рублей. И вот, в конце прошлой недели состоялся переезд в новое здание. Старожилы смеются: теперь даже вспоминать не хочется, в какой тесноте ютились еще неделю назад.

Каждые сутки здесь дежурит девять бригад, время доезда на вызов в среднем около 13 минут. Это очень хороший показатель. Бригады совершают 1,3 тыс. вызовов в месяц. У подстанции есть пункты временного размещения в Козловке, селе Октябрьском Мариинско-Посадского района, селе Красноармейском. Еще есть пункт трассовой медицины в деревне Андреево-Базары Козловского района, где нередко случаются аварии. Такие пункты нужны, чтобы можно было быстро добраться до ожидающего помощи человека.

ЦИФРА: 100 бригад скорой помощи круглосуточно дежурят в городах и районах республики

Медикам «скорой» приходится работать в самых разных местах: людям может стать плохо дома, на работе, прямо на улице. Приходится оказывать помощь в условиях стресса и скопления людей. Врачи или фельдшеры должны определить, есть ли угроза жизни, каков характер заболевания, провести необходимые манипуляции и максимально быстро эвакуировать пациента в профильную больницу.

Марина Батурина работает на «скорой» 13 лет. Сейчас она уже главный фельдшер центра, но при этом продолжает выезжать в составе реанимационной бригады. Поэтому все проблемы знает не по рассказам коллег. Уверяет, что за эти годы ее работа изменилась неузнаваемо: новые просторные машины с хорошей проходимостью, в которых есть все, чтобы оказать помощь больному или пострадавшему. Тут и кардиограф с возможностью отправить кардиограмму пациента в центр, где ее расшифруют и пришлют рекомендации. Есть дефибриллятор с голосовыми подсказками, который не раз уже применялся, и людей благодаря ему довозили живыми до стационара и спасали. В укладках — так называются боксы с лекарствами — есть все необходимые препараты.

И очень важно, что отношение к медикам «скорой» в большинстве своем у жителей республики доброжелательное. Конечно, бывает всякое, иногда приходится и полицию вызывать. Например, приехали на вызов к ребенку, которого нужно немедленно в стационар госпитализировать, а родители — против. Сотрудники полиции прибывают по вызову медиков немедленно, берут на себя вызов работников опеки. Оформляются все документы, ребенка отвозят в больницу. И когда Марина Батурина читает о том, что в каком-то регионе не смогли спасти малыша, потому что врачи не убедили родителей в необходимости срочно ехать в больницу, ей становится не по себе.

СПРАВКА «СЧ» За последние три года автопарк «скорой» в Чувашии пополнился 160 новыми автомобилями.

А фельдшеру Андрею Андрееву за семь лет ни разу не приходилось вызывать полицию. Он звонит старшему врачу станций скорой помощи и просит поговорить с родителями. Обычно этого хватает, чтобы те поняли, что ситуация серьезная и ребенку нужна госпитализация. А если есть возможность оставить малыша дома, подсказывает его коллега Ника Михайлова, то они ставят адрес в очередь на повторное посещение бригадой через час. Обошлось — вздыхают с облегчением, если же состояние ребенка внушает опасение, то родители уже сами готовы ехать в больницу.

Ника Михайлова и Андрей Андреев работают в Цивильске всего полгода. Живут они в Чебоксарах и приезжают сюда на работу, чтобы отдежурить свои сутки. До этого оба работали в столице республики. Работа им очень нравится: помогать людям — что может быть лучше. Здесь вызовов чуть меньше, зато расстояния больше: больных приходится госпитализировать и в Чебоксары, и в Новочебоксарск. Да и выезжать надо на вызовы не только из Цивильска, но и из районов республики: все подстанции у нас объединены в единую систему. К заболевшему выезжает ближайшая бригада медиков. По словам молодых людей, бывает, что возвращаешься в Цивильск, а попадаешь совсем в другое место. Никогда заранее не знаешь, где можешь оказаться.

Про лекарства Андрей Андреев тоже сказал, что есть все необходимое, даже тромболитики, которые вводят при инфаркте миокарда или инсульте. И даже назвал те, что сегодня у них в укладке. Почему такой упор на эти препараты? В других регионах врачи просто не верят, что эти дорогостоящие лекарственные средства есть в распоряжении медиков «скорой».

Заместитель министра здравоохранения Чувашии Ирина Левицкая подтверждает: «Сейчас многое делается для развития здравоохранения: ремонт объектов, обновление оборудования и автопарка. Все это направлено на улучшение качества оказания медицинской помощи жителям республики».

КСТАТИ Главный врач Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Ольга Краузе рассказала, что за последние два года на подстанцию скорой помощи в Цивильске передано 18 автомобилей, из них 2 реанимобиля. Машины укомплектованы новейшим медицинским оборудованием. Бригады оснащены планшетами, которые позволяют заполнять карты пациентов, фиксировать использованные лекарственные препараты в электронном виде — то есть экономить время медиков «скорой».

Впрочем, праздник в эти дни случился не только у цивилян, получивших новое здание: подстанциям Алатыря, Вурнар и Шумерли передали новое оборудование. А в январе в этих районах появятся новые автомобили, закупленные за счет средств республиканского бюджета.

Надо сказать и о том, что желающих устроиться в «скорую» стало больше — из водителей даже очередь образовалась. Остался в прошлом и острый дефицит медсестер фельдшеров и врачей.

Фотография Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи: За 13 лет Марина Батурина убедилась: работа на «скорой» требует быстрой реакции и точных действий.